Лукашенко предложил Асаду помощь в восстановлении Сирии

В поздравительной телеграмме Башару Асаду в связи с 25-летием установления дипотношений между двумя странами президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности оказать всестороннюю помощь в восстановлении Сирии

Александр Лукашенко (Фото: Jörg Carstensen / DPA / ТАСС)

Белоруссия готова оказать Сирии всестороннюю помощь в восстановлении после войны. Об этом президент Александр Лукашенко заявил в поздравительной телеграмме, которую он направил своему сирийскому коллеге Башару Асаду в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между странами.

Текст телеграммы опубликован на официальном сайте президента Белоруссии.

«Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира», — отметил белорусский лидер.

«Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, стремилась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом. Как с удовлетворением сегодня можно наблюдать, война заканчивается победой Сирийской арабской армии, а общество, объединенное под вашим лидерством, возвращается к обычной жизни», — написал Лукашенко.

Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны», — заверил президент Белоруссии.

Ранее, 20 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политический департамент секретариата ООН издал «секретную директиву», которая запрещает всем структурам организации участвовать в восстановлении экономики Сирии. «Только гуманитарная помощь, больше ничего», — добавил министр. Он назвал это попыткой группы стран «в корыстных геополитических интересах» манипулировать секретариатом ООН.

​Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, заявил в ответ, что в ООН изучают вопрос существования «секретной директивы», о которой рассказал Лавров. «Мы изучаем этот вопрос. Дополнительные пояснения могут появиться чуть позже», — отметил он тогда.

В июле Асад в интервью журналистам российских СМИ заявил, что военное присутствие России в Сирии является долгосрочным и нужно не только для того, чтобы вести борьбу с террористами. По его словам, Москва и Дамаск заключили договор о статусе базы в Хмеймиме, который будет действовать «еще более 40 лет».



«Если бы вопрос стоял так: прибыла ли сюда российская армия только для того, чтобы бороться с терроризмом? — то тогда зачем заключать договор более чем на 40 лет? Можно было бы ограничиться несколькими годами и потом постоянно его продлевать», — сказал он. При этом сирийский лидер назвал Россию великой страной, у которой есть обязательства перед всем миром.