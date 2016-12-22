Асад назвал долгосрочным военное присутствие России в Сирии

Президент Арабской Республики отметил, что российские военные в Сирии нужны не только для того, чтобы бороться с терроризмом, но и для восстановления политического равновесия во всем мире

Башар Асад (Фото: SANA / AP)

Президент Сирии Башар Асад в интервью журналистам российских СМИ заявил о том, что военное присутствие России в Сирии является долгосрочным и нужно не только для того, чтобы веси борьбу с террористами, передает ТАСС.

По его словам, Москва и Дамаск заключили договор о статусе базы в Хмеймиме, который будет действовать «еще более 40 лет».

«Если бы вопрос стоял так: прибыла ли сюда Российская армия только для того, чтобы бороться с терроризмом, — то тогда зачем заключать договор более чем на 40 лет? Можно было бы ограничиться несколькими годами и потом постоянно его продлевать», — сказал он.

Сирийский лидер назвал Россию великой страной, у которой есть обязательства перед всем миром.

«И часть этой ответственности — политическое и военное присутствие в различных регионах, если в этом есть необходимость. Может быть, у них нет желания быть вовлеченными с военной точки зрения, но реальность в мире сегодня такова, что она иногда заставляет вас двигаться в определенных направлениях», — уточнил Асад (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что Российская армия нужна для сохранения баланса на Ближнем Востоке, пока в мире не изменится политическое равновесие.