Лавров сообщил о «секретной директиве» ООН по сирийской экономике

По словам главы российского МИДа, структурам ООН разрешено оказывать арабской республике лишь гуманитарную помощь, участвовать в восстановлении экономики запрещено до политического урегулирования

Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Политический департамент секретариата ООН издал «секретную директиву», которая запрещает всем структурам организации участвовать в восстановлении экономики Сирии, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Только гуманитарная помощь, больше ничего», — добавил министр. Он назвал это попыткой группы стран «в корыстных геополитических интересах» манипулировать секретариатом ООН.

По словам главы МИДа, «было выдвинуто условие», что после политического урегулирования конфликта в Сирии «можно будет заняться восстановлением» страны.

Лавров также сообщил, что связался по этому поводу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и спросил, почему о таких директивах не докладывается Совету Безопасности.

Вопрос восстановления Сирии затрагивался на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла 16 июля в Хельсинки. Позднее в Министерстве обороны рассказали, что Москва направила Вашингтону предложения, как организовать работу по возвращению в ближневосточную страну беженцев.

Позднее Reuters сообщило со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ, что глава Генштаба Валерий Герасимов передал военному командованию США предложения о сотрудничестве в восстановлении тех регионов Сирии, что находятся под контролем правительственных войск. Но власти США отнеслись к такому предложению «холодно», передавало агентство.

17 августа Госдепартамент США сообщил, что власти страны решили перенаправить деньги, которые планировалось выделить на стабилизацию обстановки в Сирии, на другие цели. На нормализацию выделялось $230 млн ежегодно. В Вашингтоне пояснили, что необходимые средства уже предоставили партнеры США, в частности Саудовская Аравия и ОАЭ.​ Трамп позднее уточнил, что планирует направить средства на «развитие США, вооруженных сил страны и стран, которые помогают» Вашингтону.