В ООН ответили на заявление Лаврова о «секретной директиве» по Сирии

В Организации Объединенных Наций (ООН) изучают вопрос существования «секретной директивы» по Сирии, о которой ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
«Мы изучаем этот вопрос. Дополнительные пояснения могут появиться чуть позже», — отметил он.
По словам Дюжаррика, в настоящее время внимание ООН сосредоточено на политическом урегулировании в Сирии. «У меня нет ничего нового относительно вопросов реконструкции», — добавил представитель генсека.
Накануне Сергей Лавров заявил, что политический департамент секретариата ООН издал «секретную директиву», которая запрещает всем структурам организации участвовать в восстановлении экономики Сирии. По словам министра, это является попыткой группы стран «в корыстных геополитических интересах» манипулировать секретариатом ООН.