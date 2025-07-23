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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала удар ВСУ по военкору Журавлеву спланированным

Сюжет
Военная операция на Украине
Ростислав Журавлев
Ростислав Журавлев (Фото: РИА Новости)

Удар ВСУ, в результате которого два года назад погиб военный корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев, был целенаправленным, заявила агентству официальный представитель МИДа Мария Захарова во вторую годовщину гибели журналиста.

«Ровно два года назад не стало талантливого военкора Ростислава Журавлева. Он, как и многие его коллеги из различных СМИ, освещавшие события с передовой специальной военной операции, погиб при исполнении профессионального долга в результате целенаправленной атаки ВСУ», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Журавлев стал жертвой удара высокоточного кассетного боеприпаса из американской РСЗО HIMARS, что свидетельствует о заранее спланированном характере атаки. Она также напомнила, что представители СМИ, освещающие боевые действия, по международному праву приравнены к гражданскому населению.

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Российские журналисты попали под обстрел в районе села Пятихатка Запорожской области 22 июля 2023 года. Журавлев был ранен и погиб во время эвакуации. Ранения также получили корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский и два журналиста «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Минобороны России сообщило, что журналисты попали под обстрел кассетными боеприпасами.

После гибели Журавлева СК завел уголовное дело. В Минцифры и Общественной палате решили представить его к ордену Мужества посмертно.

Журавлев работал журналистом на портале «Октагон», в агентстве «РИА Новости» — с 2022 года.

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Евгений Вахляев
Мария Захарова Военкор РИА Новости Военная операция на Украине ВСУ
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официальный представитель МИД России
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