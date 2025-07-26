Собянин сообщил о двух сбитых дронах, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Последний раз Собянин сообщал о сбитом беспилотнике, летевшем в сторону Москвы, 21 июля. После этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о загоревшемся в результате падения обломков дрона частном доме в Ивантеевке. По его словам, в момент взрыва в доме находился мужчина, он смог самостоятельно эвакуироваться.

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