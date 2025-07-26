За ночь над Россией сбили более 50 дронов
В ночь на 26 июля российские силы противовоздушной обороны сбили над Россией 54 дрона самолетного типа, сообщает Минобороны. Наибольшее число беспилотников уничтожили в Брянской области — 24.
Вдвое меньше аппаратов сбили над Ростовской областью, шесть — над Крымом, по два — в Орловской и Тульской областях, еще один уничтожили в Белгородской области. Также четыре дрона были сбиты над Азовским морем и три — над Черным.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об атаках дронов в шести районах региона, в том числе в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском. В хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения беспилотника нарушено энергоснабжение частных домов на одной из улиц.
Материал дополняется.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ