За ночь над Россией сбили более 50 дронов

В ночь на 26 июля российские силы противовоздушной обороны сбили над Россией 54 дрона самолетного типа, сообщает Минобороны. Наибольшее число беспилотников уничтожили в Брянской области — 24.

Вдвое меньше аппаратов сбили над Ростовской областью, шесть — над Крымом, по два — в Орловской и Тульской областях, еще один уничтожили в Белгородской области. Также четыре дрона были сбиты над Азовским морем и три — над Черным.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об атаках дронов в шести районах региона, в том числе в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском. В хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения беспилотника нарушено энергоснабжение частных домов на одной из улиц.

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