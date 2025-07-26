Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили полеты
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, это нужно для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Незадолго до этого глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил, что в регионе действует режим беспилотной опасности, и предупредил о замедлении работы мобильного интернета. Там ввели план «Ковер».
Российские регионы неоднократно объявляли этот план с начала полномасштабных боев на Украине, большинство случаев связано с атаками беспилотников. В связи с этим аэропорты приостанавливают работу.
Предыдущей ночью план «Ковер» действовал во всем Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе Северной Осетии и Чечне.
В ночь на 26 июля режим беспилотной опасности объявили в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, в Воронежской, Тульской, Ростовской и других областях.
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