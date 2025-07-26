 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
В Северной Осетии ввели план «Ковер», предыдущей ночью он действовал на всем Северном Кавказе. Меняйло предупредил о замедлении работы мобильного интернета

В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, это нужно для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Незадолго до этого глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил, что в регионе действует режим беспилотной опасности, и предупредил о замедлении работы мобильного интернета. Там ввели план «Ковер».

Российские регионы неоднократно объявляли этот план с начала полномасштабных боев на Украине, большинство случаев связано с атаками беспилотников. В связи с этим аэропорты приостанавливают работу.

В Северной Осетии ввели план «Ковер»
Политика

Предыдущей ночью план «Ковер» действовал во всем Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе Северной Осетии и Чечне.

В ночь на 26 июля режим  беспилотной опасности объявили в Кабардино-БалкарииСтавропольском крае, в Воронежской, Тульской, Ростовской и других областях.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Росавиация Владикавказ Грозный аэропорты Северная Осетия
Материалы по теме
Меняйло объявил о плане «Ковер» на Северном Кавказе
Политика
Обломки БПЛА повредили ж/д станцию в Ростовской области
Общество
Над Невинномысском в Ставрополье сбили 37 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
Зеленский заявил о цели производить до тысячи дронов-перехватчиков в день Политика, 05:54
Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ан-24 Политика, 05:31
В Тамбове из-за наезда машины погибла женщина, еще трое пострадали Общество, 05:10
Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили полеты Политика, 05:09
В Северной Осетии ввели план «Ковер» Политика, 05:00
В РАНХиГС рассказала, в каких регионах получают самые большие пенсии Общество, 04:50
Reuters рассказал, как сбой в Starlink повлиял на ВСУ Политика, 04:37
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В Госдуме рассказали о выплатах семьям с детьми к 1 сентября Общество, 04:14
Ученые рассказали о последствиях столкновения астероида 2024 YR4 с Луной Общество, 03:52
Основателя сервиса доставки арестовали за перевод ФБК ₽3,5 тыс. Политика, 03:38
В деле Тимура Иванова появился новый фигурант Политика, 03:11
Белый дом посчитал информацию об открытке Трампа Эпштейну предупреждением Общество, 02:39
Полиция в Казахстане объяснила, почему запретили никабы Политика, 02:35
Медведчук заявил о дефолте на Украине Политика, 02:05