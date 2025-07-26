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Военная операция на Украине ,  
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В Северной Осетии ввели план «Ковер»

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Военная операция на Украине

На территории Северной Осетии введен план «Ковер», сообщил глава региона Сергей Меняйло.

За несколько минут до этого он объявил о введении режима беспилотной опасности и предупредил о замедлении работы мобильного интернета.

План «Ковер» неоднократно вводился в российских регионах с начала полномасштабных боев на Украине, большинство случаев связано с атаками беспилотников. В связи с этим российские аэропорты вводят временные ограничения на взлет и посадку самолетов.

В последний раз этот план действовал в Северной Осетии и других регионах Северо-Кавказского федерального округа в ночь на 25 июля.

Этой ночью опасность атаки БПЛА объявляли в том числе в Кабардино-БалкарииСтавропольском и Краснодарском краях, Пензенской, Тульской областях.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Северная Осетия Сергей Меняйло беспилотники дроны
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