В Северной Осетии ввели план «Ковер»

На территории Северной Осетии введен план «Ковер», сообщил глава региона Сергей Меняйло.

За несколько минут до этого он объявил о введении режима беспилотной опасности и предупредил о замедлении работы мобильного интернета.

План «Ковер» неоднократно вводился в российских регионах с начала полномасштабных боев на Украине, большинство случаев связано с атаками беспилотников. В связи с этим российские аэропорты вводят временные ограничения на взлет и посадку самолетов.

В последний раз этот план действовал в Северной Осетии и других регионах Северо-Кавказского федерального округа в ночь на 25 июля.

Этой ночью опасность атаки БПЛА объявляли в том числе в Кабардино-Балкарии, Ставропольском и Краснодарском краях, Пензенской, Тульской областях.