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Военная операция на Украине ,  
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Reuters рассказал, как сбой в Starlink повлиял на ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за сбоя, который продлился два с половиной часа, украинские военные отложили несколько операций с использованием беспилотников. Reuters отмечает «огромный риск» для командования, которое полагается только на системы Starlink

Из-за глобального сбоя Starlink 24 июля терминалы, которые используют украинские военные, не работали два с половиной часа, сообщает Reuters со ссылкой на одного из командиров ВСУ.

Вооруженные силы Украины в значительной степени зависят от системы, которая разворачивается компанией SpaceX Илона Маска. В первую очередь терминалы нужны украинской армии для обеспечения связи на поле боя, отмечает агентство

Один из командиров сообщил, что его подразделению пришлось отложить несколько боевых операций с использованием беспилотников.

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

По словам основателя украинской некоммерческой цифровой системы «Очі» Александра Дмитриева, сбой показал, что командование не может полагаться только на облачные сервисы, поскольку это сопряжено с «огромным риском». «Если теряется связь с интернетом, возможность вести боевые действия практически исчезает», — сказал он.

Сбой был устранен в ночь на 25 июля, его причиной вице-президент Starlink Майкл Николс назвал «отказ ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу базовой сети».

С начала полномасштабных боевых действий украинские военные используют Starlink для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. По состоянию на апрель 2025 года Киев получил более 50 тыс. терминалов.

По данным Reuters, в сентябре 2022-го Маск поручил отключить спутниковую связь в некоторых районах боевых действий, чем сорвал контрнаступление Украины. Миллиардер опасался эскалации, писало агентство. При этом сам предприниматель обещал никогда не лишать украинских военных доступа к Starlink.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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