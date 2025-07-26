Reuters рассказал, как сбой в Starlink повлиял на ВСУ
Из-за глобального сбоя Starlink 24 июля терминалы, которые используют украинские военные, не работали два с половиной часа, сообщает Reuters со ссылкой на одного из командиров ВСУ.
Вооруженные силы Украины в значительной степени зависят от системы, которая разворачивается компанией SpaceX Илона Маска. В первую очередь терминалы нужны украинской армии для обеспечения связи на поле боя, отмечает агентство
Один из командиров сообщил, что его подразделению пришлось отложить несколько боевых операций с использованием беспилотников.
По словам основателя украинской некоммерческой цифровой системы «Очі» Александра Дмитриева, сбой показал, что командование не может полагаться только на облачные сервисы, поскольку это сопряжено с «огромным риском». «Если теряется связь с интернетом, возможность вести боевые действия практически исчезает», — сказал он.
Сбой был устранен в ночь на 25 июля, его причиной вице-президент Starlink Майкл Николс назвал «отказ ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу базовой сети».
С начала полномасштабных боевых действий украинские военные используют Starlink для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. По состоянию на апрель 2025 года Киев получил более 50 тыс. терминалов.
По данным Reuters, в сентябре 2022-го Маск поручил отключить спутниковую связь в некоторых районах боевых действий, чем сорвал контрнаступление Украины. Миллиардер опасался эскалации, писало агентство. При этом сам предприниматель обещал никогда не лишать украинских военных доступа к Starlink.
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