Минюст внес в список иноагентов «Bild на русском» и политолога Матвеева

В список попали «Bild на русском» и политолог Илья Матвеев, который участвует в работе признанной ранее иноагентом «Лаборатории публичной социологии»

Илья Матвеев (Фото: i_matveev / VK)

Минюст включил в список иноагентов издание «Bild на русском» и политолога Илью Матвеева. В реестре теперь 840 лиц.

По версии ведомства, Матвеев и «Bild на русском» распространяли недостоверную информацию о политике и решениях российской власти и выступали против проведения военной операции на Украине. Матвеев также является участником проекта, который до этого был признан иноагентом, отмечает Минюст.

«Bild на русском» — русскоязычное отделение немецкого издания Bild (входит в медиагруппу Axel Springer). Ведущим редактором является Максим Курников. Он указан в реестре Минюста как сотрудник СМИ.

Илья Матвеев — кандидат политических наук, приглашенный исследователь университета Беркли в США. В 2021 году занимал должность доцента кафедры сравнительных политических исследований факультета международных отношений и политических исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС (филиал в Санкт-Петербурге).

Матвеев является участником проекта «Лаборатория публичной социологии», который был внесен в список иноагентов в марте этого года. После сообщения о признании его иноагентом политолог заявил в телеграм-канале, что «ситуация так себе». «Приехали, блин», — написал он.

РБК обратился за комментарием к Илье Матвееву и Максиму Курникову.