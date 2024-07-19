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Минюст признал иноагентами пианиста Кисина и сына Галича

Евгений Кисин
Евгений Кисин (Фото: Michael Reichel / dpa / Global Look Press)

В реестр иноагентов внесены пианист, лауреат двух премий «Грэмми» Евгений Кисин, священник Григорий Михнов-Вайтенко (внебрачный сын Александра Галича), активист Дмитрий Цибирев, бывший советский разведчик и свидетель по делу Александра Литвиненко Юрий Швец.

Из реестра исключена организация «Правовая инициатива» в связи с ее ликвидацией.

Включение Кисина в реестре Минюст объяснил тем, что музыкант выступал против военных действий на Украине, участвовал в сборе средств в поддержку Вооруженных сил Украины и переводил деньги ВСУ, а также «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Он живет за границей.

Михнов-Вайтенко, считает ведомство, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступал против военных действий на Украине.

Григорий Михнов-Вайтенко — сын поэта Александра Галича и художницы Сони Войтенко, член Правозащитного совета Петербурга, в прошлом — священник Русской православной церкви. С 2014 года вышел за штат РПЦ, впоследствии перешел в Апостольскую православную церковь. Сейчас организует медицинскую и юридическую помощь украинским беженцам в Петербурге и Ленинградской области.

В феврале епископ Апостольской православной церкви был задержан после того, как решил отслужить панихиду возле Соловецкого камня после смерти Алексей Навального.

Цибирев призывал к участию в несогласованных акциях, выступал против военных действий на Украине, а также распространял недостоверную информацию о решениях и политике российского руководства, сказали в Минюсте.

Швец распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации», выступал против военных действий на Украине, призывал «к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран» против России и передаче российских активов для финансирования Украины, заявило министерство. Проживает за пределами страны.

Фонд «Правовая инициатива», признанный иноагентом в декабре 2019 года, исключен из реестра «в связи с ликвидацией», пояснил Минюст.

Материал дополняется.

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