Минюст внес в реестр иноагентов «Викимедиа РУ» и ведущего Набутова
Минюст внес в реестр иноагентов спортивного комментатора и телеведущего Кирилла Набутова и правозащитника Александра Скобова, а также некоммерческое партнерство «Викимедиа РУ», которое поддерживало развитие российского сегмента «Википедии».
В ведомстве заявили, что Набутов выступал против военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и их политике. Журналист работал на «Первом канале» и «Серебряном дожде», он уехал из России.
Скобов, по утверждению Минюста, также выступал против действий России на Украине, распространял недостоверные данные о действиях властей и «отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией».
В реестр иностранных агентов также попали:
- исследовательский проект «Лаборатория публичной социологии»
- интернет-источник «Смола» (Smola)
- научное медиа «T-invariant»
«Викимедиа РУ» решило прекратить работу в декабре 2023 года. Некоммерческое партнерство было основано в 2008 году и называло своей целью развитие проектов, связанных с «созданием и распространением свободной для использования энциклопедической, образовательной и иной информации, отражающей знания, накопленные человечеством», главным образом в российском сегменте «Википедии».
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