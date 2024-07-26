Полиция Украины показала видео о поисках подозреваемого в убийстве Фарион

Подозреваемый в убийстве экс-депутата Рады покинул Львов, где произошло преступление, на поезде спустя два дня. На допросе молодой человек отказался объяснить свои действия

Украинская полиция показала видео о том, как разыскивала подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион во Львове и как он готовился к преступлению. Им является житель Днепра 2006 года рождения. «Следствие.Инфо» и «Страна.ua» ранее раскрыли его имя — Вячеслав Зинченко.

По данным полиции, он прибыл на вокзал Львова 9 июля, после чего в целях конспирации арендовал три квартиры. До этого молодой человек приобрел аксессуары для конспирации, которые отправил во Львов доставкой из Днепра, в том числе панаму, треккинговые очки, бороду. В городе он изучил маршруты к месту преступлению и прилегающую территорию. Также полиция показала кадры с подозреваемым с камер наблюдения в день убийства Фарион и его побег. Львов он покинул на поезде 21 июля — спустя два дня после убийства.

В ролике есть кадры задержания и допроса молодого человека. В видео также показали книгу Виктора Попенко «Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации». На допросе молодой человек на вопрос о признании вины ответил «будет видно», а на просьбу объяснить свои действия попросил перейти к следующему вопросу.

В ролике говорится, что полицейские опросили более 900 человек, изучили почти 9 тыс. изображений с камер, назначили 22 экспертизы, отработали 80 человек со схожей с подозреваемым внешностью.

Ирину Фарион застрелили 19 июля, она умерла в больнице. Ей было 60 лет. Ответственность за преступление взяла на себя Международная неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена).