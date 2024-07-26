 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Полиция Украины показала видео о поисках подозреваемого в убийстве Фарион

Сюжет
Военная операция на Украине
Подозреваемый в убийстве экс-депутата Рады покинул Львов, где произошло преступление, на поезде спустя два дня. На допросе молодой человек отказался объяснить свои действия

Украинская полиция показала видео о том, как разыскивала подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион во Львове и как он готовился к преступлению. Им является житель Днепра 2006 года рождения. «Следствие.Инфо» и «Страна.ua» ранее раскрыли его имя — Вячеслав Зинченко.

По данным полиции, он прибыл на вокзал Львова 9 июля, после чего в целях конспирации арендовал три квартиры. До этого молодой человек приобрел аксессуары для конспирации, которые отправил во Львов доставкой из Днепра, в том числе панаму, треккинговые очки, бороду. В городе он изучил маршруты к месту преступлению и прилегающую территорию. Также полиция показала кадры с подозреваемым с камер наблюдения в день убийства Фарион и его побег. Львов он покинул на поезде 21 июля — спустя два дня после убийства.

В ролике есть кадры задержания и допроса молодого человека. В видео также показали книгу Виктора Попенко «Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации». На допросе молодой человек на вопрос о признании вины ответил «будет видно», а на просьбу объяснить свои действия попросил перейти к следующему вопросу.

В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион
Политика
Ирина Фарион

В ролике говорится, что полицейские опросили более 900 человек, изучили почти 9 тыс. изображений с камер, назначили 22 экспертизы, отработали 80 человек со схожей с подозреваемым внешностью.

Ирину Фарион застрелили 19 июля, она умерла в больнице. Ей было 60 лет. Ответственность за преступление взяла на себя Международная неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена).

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий

На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Видео

Камала Харрис опубликовала первый предвыборный ролик. Видео

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Ирина Фарион Нацполиция Украины убийство Верховная рада Украины Львов Днепр
Материалы по теме
На месте убийства Фарион нашли патрон для спортивной стрельбы
Общество
В МВД Украины раскрыли детали об исполнителе убийства Фарион
Политика
Глава МВД Украины раскрыл детали задержания 18-летнего убийцы Фарион
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,17 (-1,2) Инвестиции, 25 июл, 17:18 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 85,41 (-1,14) Инвестиции, 25 июл, 17:18
В МВД Украины назвали следующую цель убийцы ФарионПолитика, 13:52
ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова⁠Политика, 13:51
Всего несколько стран готовы открывать счета россиянам: подробный обзорPro, 13:50
Полиция Украины показала видео о поисках подозреваемого в убийстве ФарионПолитика, 13:47
В порту Кавказ сократят перевалку топлива и химикатов после атаки дронаПолитика, 13:44
Курс рубля слабо отреагировал на решение ЦБ повысить ставку до 18%Инвестиции, 13:43
Почти 1 тыс. автомобилей встали на Крымском мосту в ожидании проездаОбщество, 13:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Индекс Мосбиржи перешел от роста к снижению после решения ЦБ по ставкеИнвестиции, 13:40
В ФССП сообщили о плане взыскать ₽1,6 млрд долгов МавродиОбщество, 13:39
Театр в Севастополе без разрешения использовал музыку композитора из СШАОбщество, 13:37
Банк России впервые за семь месяцев повысил ключевую ставку⁠Финансы, 13:30
Эксперты не увидели связи между перегревом телефона и прослушкойТехнологии и медиа, 13:26
FT сообщила об «удивительном росте» потребительских расходов в РоссииПолитика, 13:25
В Кремле заявили, что не смотрят на Трампа «сквозь розовые очки»Политика, 13:22