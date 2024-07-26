В порту Кавказ сократят перевалку топлива и химикатов после атаки дрона

В ФСБ сообщили, что погрузку горюче-смазочных материалов в порту сейчас проводят по остаточному принципу. 23 июля дрон атаковал паром, начался пожар

Порт Кавказ (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

В порту Кавказ в Краснодарском крае, который на этой неделе был атакован беспилотником, прекратят «накапливание горюче-смазочных материалов» и химических продуктов на объектах транспортной инфраструктуры, говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

Такое решение было принято после совещания региональных органов безопасности с руководством компаний ООО «Верп», АО «МГТ «Кавказ», ООО «Югнефтехимтранзит» и территориальным управлением «Росморпорта». Его участники обсудили «уменьшение товарооборота взрывоопасного груза и химических элементов, экспортируемых в иностранные государства».

В ФСБ уточнили, что погрузку сейчас осуществляют по остаточному принципу. На территории порта усилили инженерно-техническую и физическую защиту.

Порт Кавказ находится в Керченском проливе, примерно в 12 км от Крымского моста. Пассажирский терминал обеспечивает паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем и считается одним из крупнейших в стране. Через него проходят контейнерные, сухие, жидкие и сыпучие генеральные грузы, грузовой терминал способен переваливать большие объемы нефти на экспорт.

23 июля беспилотник атаковал паром в порту, на судне начался пожар. Один человек погиб, четверо пострадали. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что это члены экипажа и сотрудники порта.