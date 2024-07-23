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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили о состоянии пострадавших в порту Кавказ при атаке дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Порт &laquo;Кавказ&raquo;
Порт «Кавказ» (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

При атаке украинского дрона на паром в порту Кавказ пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

«В порту Кавказ с места происшествия госпитализированы четыре человека, два из них — в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

В штабе подтвердили информацию об одном погибшем при атаке.

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Фото:Виталий Тимкив / ТАСС

Беспилотники атаковали паромное судно в порту утром 23 июля, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший», — уточнил он тогда.

После удара начался пожар, который к полудню 23 июля был потушен.

Порт Кавказ находится в Керченском проливе, пассажирский терминал обеспечивает паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем и считается одним из крупнейших в стране. Кроме того, через него проходят контейнерные, сухие, жидкие и сыпучие генеральные грузы, грузовой терминал способен переваливать большие объемы нефти на экспорт.

Порт расположен примерно в 12 км к северу от Крымского моста.

Переправа Крым — Кавказ работает круглосуточно, расстояние между портами менее 5 км. После завершения строительства Крымского моста работу переправы приостановили, однако после взрыва на мосту в 2022 году ее снова ввели в эксплуатацию.

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Теги
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