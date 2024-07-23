Власти сообщили о состоянии пострадавших в порту Кавказ при атаке дрона
При атаке украинского дрона на паром в порту Кавказ пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.
«В порту Кавказ с места происшествия госпитализированы четыре человека, два из них — в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
В штабе подтвердили информацию об одном погибшем при атаке.
Беспилотники атаковали паромное судно в порту утром 23 июля, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший», — уточнил он тогда.
После удара начался пожар, который к полудню 23 июля был потушен.
Порт Кавказ находится в Керченском проливе, пассажирский терминал обеспечивает паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем и считается одним из крупнейших в стране. Кроме того, через него проходят контейнерные, сухие, жидкие и сыпучие генеральные грузы, грузовой терминал способен переваливать большие объемы нефти на экспорт.
Порт расположен примерно в 12 км к северу от Крымского моста.
Переправа Крым — Кавказ работает круглосуточно, расстояние между портами менее 5 км. После завершения строительства Крымского моста работу переправы приостановили, однако после взрыва на мосту в 2022 году ее снова ввели в эксплуатацию.
В Госдуме хотят ограничить медицинские блоги
Кто из президентов США и по какой причине отказывался от участия в выборах. Инфографика
Илон Маск заявил, что его заставили разрешить своему сыну смену пола
Суд отменил приговор первому арестованному за фейках об армии
В Казахстане этапировали в колонию осужденного за убийство жены экс-министра Бишимбаева
Госдума приняла закон о наказании до двух лет за пропаганду наркотиков
Теннисист Энди Маррей завершит карьеру после Олимпийских игр
Сбер зафиксировал рост интереса к акциям
Вышел третий сезон исторического сериала «Викинги: Вальхалла»
Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
В Госдуме предложили изменить порядок взыскания долгов за ЖКХ