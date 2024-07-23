Власти сообщили о состоянии пострадавших в порту Кавказ при атаке дрона

Порт «Кавказ» (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

При атаке украинского дрона на паром в порту Кавказ пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

«В порту Кавказ с места происшествия госпитализированы четыре человека, два из них — в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

В штабе подтвердили информацию об одном погибшем при атаке.

Беспилотники атаковали паромное судно в порту утром 23 июля, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший», — уточнил он тогда.

После удара начался пожар, который к полудню 23 июля был потушен.