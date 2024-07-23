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Военная операция на Украине ,  
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Беспилотники атаковали паром в порту Кавказ

Губернатор Кондратьев: украинские БПЛА атаковали паром в порту Кавказ
Сюжет
Военная операция на Украине
Под удар попал порт, обеспечивающий паромную переправу через Керченский пролив, там же расположен грузовой терминал для перевалки экспортной нефти. Один человек погиб, несколько пострадали
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Украинские беспилотники атаковали паромное судно в порту Кавказ, начался локальный пожар, угрозы распространения огня нет, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

«К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь», — написал глава региона в телеграм-канале.

Порт Кавказ находится в Керченском проливе, пассажирский терминал обеспечивает паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем и считается одним из крупнейших в стране. Кроме того, через него проходят контейнерные, сухие, жидкие и сыпучие генеральные грузы, грузовой терминал способен переваливать большие объемы нефти на экспорт.

Порт расположен примерно в 12 км к северу от Крымского моста.

Переправа Крым — Кавказ работает круглосуточно, расстояние между портами менее 5 км. После завершения строительства Крымского моста работу переправы приостановили, однако после взрыва на мосту в 2022 году ее снова ввели в эксплуатацию.

Предыдущей ночью атаке дронов подвергся другой объект в Краснодарском крае — нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе. Из-за падения обломков аппарата инфраструктура НПЗ получила повреждения, пострадавших не было. Всего тогда сбили восемь дронов.

Два месяца назад, в конце мая, два парома (автомобильный и железнодорожный) на востоке Крыма пострадали от падения обломков ракет. Погибших среди моряков и гражданских нет, заверили местные власти.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Керченский пролив порт Кавказ беспилотники дроны Вениамин Кондратьев Краснодарский край
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