Беспилотники атаковали паром в порту Кавказ

Под удар попал порт, обеспечивающий паромную переправу через Керченский пролив, там же расположен грузовой терминал для перевалки экспортной нефти. Один человек погиб, несколько пострадали

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Украинские беспилотники атаковали паромное судно в порту Кавказ, начался локальный пожар, угрозы распространения огня нет, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

«К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь», — написал глава региона в телеграм-канале.

Порт Кавказ находится в Керченском проливе, пассажирский терминал обеспечивает паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем и считается одним из крупнейших в стране. Кроме того, через него проходят контейнерные, сухие, жидкие и сыпучие генеральные грузы, грузовой терминал способен переваливать большие объемы нефти на экспорт. Порт расположен примерно в 12 км к северу от Крымского моста. Переправа Крым — Кавказ работает круглосуточно, расстояние между портами менее 5 км. После завершения строительства Крымского моста работу переправы приостановили, однако после взрыва на мосту в 2022 году ее снова ввели в эксплуатацию.

Предыдущей ночью атаке дронов подвергся другой объект в Краснодарском крае — нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе. Из-за падения обломков аппарата инфраструктура НПЗ получила повреждения, пострадавших не было. Всего тогда сбили восемь дронов.

Два месяца назад, в конце мая, два парома (автомобильный и железнодорожный) на востоке Крыма пострадали от падения обломков ракет. Погибших среди моряков и гражданских нет, заверили местные власти.