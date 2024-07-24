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Политика ,  
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Экс-губернатору Самарской области предложили вернуться в Совет Федерации

Самарский губернатор Федорищев предложил Азарову вернуться в Совфед
Азаров три года уже работал в Совфеде, а потом возглавил Самарскую область, Однако всего спустя год после переизбрания на второй срок он ушел в отставку
Дмитрий Азаров
Дмитрий Азаров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев выдвинул бывшего губернатора Дмитрия Азарова кандидатом на должность сенатора, сообщил в телеграм-канале региональный избирком.

Кроме него предложены депутат региональной думы Марина Сидухина и депутат Госдумы Андрей Трифонов.

Азаров прежде уже работал сенатором. С 2010 года он был мэром Самары, а после заседал в Совете Федерации с октября 2014 года по сентябрь 2017-го, затем стал исполняющим обязанности главы Самарской области. Губернаторскую должность Азаров оставил в мае 2024 года — спустя всего год после переизбрания с результатом 83,83%.

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В 2024 году в Самарской области случилось несколько крупных коррупционных скандалов. Весной арестовали советницу Азарова Ольгу Михееву по подозрению в крупном мошенничестве, первоначальный ущерб оценили в 1,4 млн руб. Кроме того, был арестован глава правительства региона Виктор Кудряшов, его обвинили в превышении должностных полномочий в ходе строительства станции метро «Театральная».

Коррупционные скандалы сопровождали и строительство почти каждого крупного объекта в Самарской области, отмечает «63». В июне этого года, спустя месяц после отставки Азарова, задержали главу местного дептранса Ивана Пивкина.

Азаров, объявляя об уходе, говорил, что выполнил поставленные цели. «Противоестественно... для губернатора, который всего лишь восемь месяцев назад на очередных выборах продлил свой мандат на пять лет, получив в результате по данным избирательной комиссии 87 процентов голосов, говорить о том, что он все свои задачи выполнил, и поэтому принял решение уходить», — прокомментировал отставку депутат Госдумы из Самарской области Михаил Матвеев.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Самарская область Вячеслав Федорищев Совфед Дмитрий Азаров
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