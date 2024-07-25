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Военная операция на Украине ,  
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Под Курском из-за падения обломков дрона загорелся дом

Врио главы Курской области: жительница региона пострадала после атак БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

Частный дом загорелся в поселке Юбилейный Курского района из-за падения обломков, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Ожоги получила местная жительница, самостоятельно боровшаяся с огнем. На месте ей оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Частный дом в результате также получил повреждения.

Падение обломков или неустановленных предметов в результате работы средств противовоздушной обороны зафиксировали в Курске. Заявки о нахождении фрагментов поступили от жителей четырех улиц. На одной из них — Рябиновой — повреждена газовая труба, отсутствует электричество.

Кроме того, в городе зафиксировано повреждение личных автомобилей.

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Ранее в регионе объявили режим опасности атак беспилотников. Вечером 24 июля в Минобороны сообщили, что над территорией Курской области сбили 18 украинских беспилотников. Смирнов также неоднократно сообщал об уничтожении БПЛА в области.

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Теги
Курская область Военная операция на Украине Алексей Смирнов беспилотники
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