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Выборы президента США ,  
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Axios сообщил, что выход Байдена из гонки застал штаб Трампа врасплох

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Выборы президента США
Старший советник штаба экс-президента Джейсон Миллер рассказал, что они были удивлены «скоростью, с которой избавились от Джо Байдена». Команде потребовалось два часа на то, чтобы выпустить заявление с реакцией
Экс-президент США Дональд&nbsp;Трамп&nbsp;
Экс-президент США Дональд Трамп  (Фото: Bill Pugliano / Getty Images)

Решение президента США демократа Джо Байдена выйти из предвыборной гонки застало предвыборный штаб кандидата от республиканцев Дональда Трампа врасплох, пишет издание Axios со ссылкой на источники в Республиканской партии.

После того как Байден объявил об отказе от участия в президентской гонке, команде Трампа, обычно быстро реагирующей на новости о предвыборной кампании, потребовалось два часа на то, чтобы выпустить заявление с реакцией на решение американского лидера. При этом сам Трамп написал об этом в своей соцсети Truth Social раньше.

По словам старшего советника штаба экс-президента Джейсона Миллера, они были удивлены «скоростью, с которой избавились от Джо Байдена». При этом для них не было ничего удивительного в том, что в гонку вступила вице-президент Камала Харрис, отметил он. «Я лично думал, что это [выход Байдена из гонки] будет, возможно, на неделю позже. Я думал, что Джо Байден попытается встретиться с Биби», — пояснил Миллер, имея в виду визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США.

21 июля Байден выбыл из предвыборной гонки. Через несколько дней в обращении к нации он заявил, что «заслуживает второго срока, но ничто, ничто, включая личные амбиции, не может помешать сохранению нашей демократии». Американский лидер призвал американцев поддержать Харрис.

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Вице-президент США Камала Харрис

О том, что решение Байдена застало штаб Трампа врасплох, сообщал также Bloomberg. Это вынудило его команду, месяцами готовившую тактику борьбы с Байденом, чтобы представить его как слабого соперника, пересмотреть линию атаки. Трамп уже допустил ряд резких замечаний в адрес Харрис: он назвал ее «злой и тупой», а также «Камалой-хохотушкой». Однако, как отмечает Bloomberg, нападки на вице-президента рискуют оттолкнуть избирателей от Трампа, которых ему следовало бы привлечь — женщин из пригородов, молодежь, афроамериканцев и латиноамериканцев.

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Елена Чернышова
Джо Байден Дональд Трамп Камала Харрис
Камала Харрис фото

Камала Харрис

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45-й президент США, предприниматель, политик
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