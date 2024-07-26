Axios сообщил, что выход Байдена из гонки застал штаб Трампа врасплох
Решение президента США демократа Джо Байдена выйти из предвыборной гонки застало предвыборный штаб кандидата от республиканцев Дональда Трампа врасплох, пишет издание Axios со ссылкой на источники в Республиканской партии.
После того как Байден объявил об отказе от участия в президентской гонке, команде Трампа, обычно быстро реагирующей на новости о предвыборной кампании, потребовалось два часа на то, чтобы выпустить заявление с реакцией на решение американского лидера. При этом сам Трамп написал об этом в своей соцсети Truth Social раньше.
По словам старшего советника штаба экс-президента Джейсона Миллера, они были удивлены «скоростью, с которой избавились от Джо Байдена». При этом для них не было ничего удивительного в том, что в гонку вступила вице-президент Камала Харрис, отметил он. «Я лично думал, что это [выход Байдена из гонки] будет, возможно, на неделю позже. Я думал, что Джо Байден попытается встретиться с Биби», — пояснил Миллер, имея в виду визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США.
21 июля Байден выбыл из предвыборной гонки. Через несколько дней в обращении к нации он заявил, что «заслуживает второго срока, но ничто, ничто, включая личные амбиции, не может помешать сохранению нашей демократии». Американский лидер призвал американцев поддержать Харрис.
О том, что решение Байдена застало штаб Трампа врасплох, сообщал также Bloomberg. Это вынудило его команду, месяцами готовившую тактику борьбы с Байденом, чтобы представить его как слабого соперника, пересмотреть линию атаки. Трамп уже допустил ряд резких замечаний в адрес Харрис: он назвал ее «злой и тупой», а также «Камалой-хохотушкой». Однако, как отмечает Bloomberg, нападки на вице-президента рискуют оттолкнуть избирателей от Трампа, которых ему следовало бы привлечь — женщин из пригородов, молодежь, афроамериканцев и латиноамериканцев.
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