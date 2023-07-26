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Кеннеди-младший предостерег от «экзистенциальной битвы» с Россией

Роберт Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Кеннеди и Хрущев «добились необыкновенной дружбы» и нынешнему руководству США нужно последовать их примеру, считает племянник 35-го президента. Сейчас же его страна находится «в потенциально экзистенциальной битве» с Россией
Роберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший (Фото: Amr Alfiky / Reuters)

США следует наладить диалог с Россией, считает Роберт Кеннеди-младший — племянник 35-го президента Джона Кеннеди (1961–1963) и кандидат на пост главы государства от партии демократов.

По мнению Кеннеди-младшего, сейчас его страна находится «в потенциально экзистенциальной битве» с Россией. «У России на тысячи больше ядерных вооружений, чем у Америки. Сейчас, похоже, эта информация никого не волнует», — сказал политик (цитата по «РИА Новости»).

Кандидат в президенты заявил, что его дядя и первый секретарь ЦК КПСС (1953–1964) Никита Хрущев «добились необыкновенной дружбы друг с другом», они наладили диалог и поддерживали его. Нынешнему руководству страны, считает Кеннеди-младший, нужно последовать этому примеру.

«В течение года никто не говорил с президентом России Владимиром Путиным. В настоящий момент у нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Считаю, что нужен диалог», — добавил он.

Кеннеди-младший также дал интервью Fox News, в котором выразил уверенность, что политика Соединенных Штатов «подтолкнула» вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Одним из примеров того, как США «преднамеренно создали условия», приведшие к полномасштабным военным действиям, политик назвал расширение НАТО после распада Советского Союза. Помимо того, считает Кеннеди-младший, Вашингтон саботировал минские соглашения 2014–2015 годов, направленные на урегулирование в Донбассе. «Путин добросовестно начал вывод войск с Украины. Что случилось? Мы отправили туда Бориса Джонсона, чтобы подорвать соглашения, потому что мы не хотим мира», — заявил он, не уточнив, что именно имеет в виду. Россия отрицала, что в те годы в конфликте в Донбассе участвовали регулярные войска.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон посетил Киев в начале февраля 2022 года, всего за несколько недель до начала полномасштабных военных действий. Он говорил, что в тот момент на границе с Украиной было дислоцировано более 100 тыс. российских военнослужащих, и предупредил, что Лондон введет санкции против Москвы, как только те ее пересекут, напоминает Yahoo News.

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Кеннеди-младший не впервые высказывается о военных действиях на Украине и отношениях с Россией. В апреле он назвал конфликт Москвы и Киева огромной проблемой для США, так как он ускоряет сближение России и Китая, что представляет собой худший исход для Вашингтона.

Племянник Джона Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии 6 апреля. Его соперником на праймериз демократов станет действующий президент США Джо Байден, который 25 апреля тоже объявил о планах участвовать в выборах.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Кеннеди США Украина
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