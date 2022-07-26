МИД: Россия пока не будет открывать возможность получения электронных виз иностранцами

В России не станут возобновлять доступ иностранцам к электронным визам

Доступ к оформлению электронных виз иностранцами был приостановлен в прошлом году на фоне распространения коронавируса. По словам директора департамента МИДа, его пока не планируют открывать из-за недружественных действий Запада

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россия пока не будет открывать возможность получения электронных виз иностранцам из-за недружественных действий стран Европы. Об этом в интервью ТАСС заявил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

Он напомнил, что в марте 2022 года европейские страны в одностороннем порядке частично приостановили действие соглашений об упрощении поездок граждан, а также ужесточили общие подходы к выдаче виз россиянам.

«В рамках ответных мер, которые были выработаны на эти откровенно недружественные действия, <...> было принято решение вне зависимости от продолжения действия или отмены распоряжения правительства № 635-р (документ исключал возможность выдачи электронных виз иностранцам на фоне распространения коронавируса. — РБК) осуществлять дальнейший мониторинг развития международной ситуации, не открывая пока интернет-портал для оформления единых электронных виз», — отметил дипломат.

Волынкин также пояснил, что основными преградами для поездок иностранцев в Россию остаются транспортная логистика и дороговизна билетов, а не процесс получения визы. «Например, за первые четыре месяца 2022 года гражданам стран ЕС выдано виз в 20 раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года», — указал он.

После начала спецоперации на Украине Литва, Латвия, Эстония и Чехия приняли решение временно прекратить выдавать визы и виды на жительство россиянам, в июне Прага продлила ограничения до 2023 года. Ранее идею о приостановке выдачи виз также поддержал финский парламент.

При этом после снятия ковид-ограничений на поездки как со стороны Европы, так и со стороны России у россиян возник повышенный спрос на получение виз в ЕС, писал РБК. В середине июля в визовых центрах возникли полуторамесячные очереди на выдачу въездных документов. В то же время, отметили опрошенные РБК эксперты, спрос наложился на недостаток сотрудников визовых центров.

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До пандемии Россия возглавляла список стран, чьи граждане обращались за получением визы в страны Шенгена. В 2019 году россияне подали примерно 4 млн заявлений на шенгенские визы, или больше 23% от всех заявок. В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса и многие страны закрыли границы, россиянам выдали 635 тыс. шенгенских виз.

Москва называла ограничения со стороны Запада нелегитимными и не раз с начала спецоперации на Украине отзывала послов из европейских государств. Также российский МИД не исключал введение визового режима с Украиной, безвизовый режим с которой действовал с 1997 года.