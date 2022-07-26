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Война санкций ,  
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Совет ЕС продлил секторальные санкции против России до 2023 года

Евросоюз в очередной раз утвердил полугодовое продление санкций, впервые введенных в 2014 году и значительно расширившихся после февраля 2022 года
Фото: Virginia Mayo / AP
Фото: Virginia Mayo / AP

Совет ЕС продлил действие санкций против России, введенных в связи с ситуацией на Украине, еще на шесть месяцев, говорится в пресс-релизе Совета.

«Совет ЕС сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительные меры, применяемые против определенных секторов экономики РФ», — говорится в документе.

Санкции, о которых идет речь, впервые были введены 31 июля 2014 года сроком на год в связи с ситуацией на Украине. В Совете ЕС отметили, что ограничения были значительно расширены с февраля 2022 года после начала военных действий.

«В настоящее время они (санкции. — РБК) состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши», — отмечается в релизе.

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Решение о продлении санкций ЕС принимает каждые полгода с тех пор, как были введены ограничения. Эти ограничения закрывают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, запрещают импорт и экспорт военной техники. Также запрет распространяется на товары двойного назначения, то есть на те, которые могут использоваться в военных целях. Кроме того, для России ограничен доступ к чувствительным технологиям, в том числе в нефтяной отрасли. После февраля 2022 года санкционные списки были расширены, а в число санкционных мер добавились ограничения по некоторым группам товаров и ресурсов. Всего Евросоюз принял уже семь пакетов антироссийских санкций, последний из которых был утвержден 22 июля.

В ответ на санкции Евросоюза и введенные тогда же ограничения со стороны США Россия в 2014 году ввела продуктовое эмбарго — запрет на поставку отдельных категорий продовольственных товаров.

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