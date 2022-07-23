Лиз Трасс назвала себя бунтарем и пообещала быть смелой на посту премьера

Министр иностранных дел Лиз Трасс, вышедшая в финал гонки за место лидера Консервативной партии Великобритании и нового премьер-министра, назвала себя «бунтарем». Так она охарактеризовала себя в интервью Telegraph.

«Я считаю себя бунтарем, потому что хочу что-то изменить», — сказала Трасс.

Глава британского МИДа отметила, что сейчас страна столкнулась с глобальным экономическим шоком из-за пандемии коронавируса и военных действий на Украине. По ее словам, настал поворотный момент для Британии: либо она продолжит существовать в обычном режиме либо будет смелой и начнет меняться.

«Я хочу делать по-другому и быть смелой, чтобы мы стали мощной страной с быстрыми темпами роста и высокой производительностью», — подчеркнула Трасс.

Она пообещала пересмотреть полномочия Банка Англии (последний раз, как отмечает издание, это делал бывший премьер-министр и министр финансов Гордон Браун в 1997 году) с учетом опыта центробанков по всему миру, справиться с инфляцией, облегчить налоговое бремя.

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