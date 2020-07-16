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Пандемия коронавируса ,  
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В живущей без эпидемии Туркмении закрыли мечети и остановили поезда

Минздрав Туркмении призвал жителей страны носить на улицах защищающие медицинские маски и не подходить друг к другу ближе чем на метр, но объяснил рекомендацию не угрозой распространения COVID-19, а запыленностью воздуха
Вид на город Ашхабад
Вид на город Ашхабад (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В Туркмении, где, по официальным данным, до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, ввели ограничительные меры, похожие на те, что в других странах использовались именно для борьбы с этой болезнью.

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Одной из них стала остановка междугороднего общественного транспорта. По данным агентства «Туркменавтотранспорт», движение автобусов, выполняющих рейсы между Ашхабадом и другими городами, остановлено на неопределенный срок. В сообщении агентства особо отмечается, что пассажирские перевозки в лечебницы «Aрчман», «Моллакара», «Дашогуз» и «Байрамали» будут продолжаться.

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Туркменский железнодорожный оператор Türkmendemirýollary объявил о прекращении движения пассажирских поездов с 16 по 23 июля.

Причины остановки транспорта в сообщениях ведомств не названы. А вот закрытие мечетей и мест паломничества мусульман новостной сайт Arzuw News со ссылкой на дирекцию муфтия Туркменистана объяснил проведением профилактики в рамках государственного Плана готовности противодействия острым инфекционным болезням. Источник «РИА Новости» в туркменском Совете по делам религий пояснил, что в качестве «профилактической меры противодействия распространению инфекционных заболеваний» закрыты также церкви.

По данным того же сайта Arzuw News, на профилактику закрылись не только церкви и мечети, но и популярные рестораны Ашхабада. Сайт отмечает, что последние возобновят работу не раньше 23 июля.

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Министерство здравоохранения Туркменистана выступило с призывом к жителям страны носить на улицах защищающие органы дыхания медицинские маски. Однако эту рекомендацию ведомство объяснило не угрозой COVID-19, а тем, что на территорию Туркмении с юго-востока, северо-востока и с севера пришли воздушные потоки, принесшие в города много пыли.

«В связи с повышением в эти дни содержания пылевых частиц в атмосферном воздухе на 21% сверх нормы всем рекомендуется использовать защитные медицинские маски для предотвращения неблагоприятного воздействия на организм климатических условий в период нахождения на улице и в общественных местах», — процитировало сообщение Минздрава государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

Министерство также рекомендовало жителям Туркмении «находиться на безопасном расстоянии друг от друга — не менее одного метра», но как это связано с повышенным содержанием в воздухе пыли, не разъяснило.

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Кроме того, агентство «Туркменистан сегодня» сообщило о проведении в населенных пунктах страны, а также на приграничных территориях «обеззараживающих мероприятий» — распылении дезинфицирующих средств из автомобилей и с самолетов.

«Распыление с воздуха авиатехникой дезинфицирующего раствора позволяет быстро и эффективно вести санитарную обработку больших площадей в целях профилактики заболеваний и уничтожения патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды», — сообщает информагентство.

15 июля руководитель миссии Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 в Туркменистане Катрин Смолвуд заявила, что ВОЗ «одобряет и поддерживает все принимаемые Туркменистаном меры по предотвращению проникновения коронавируса в страну».

Смолвуд также подтвердила, что сейчас в Туркменистане не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая COVID-19, хотя сделано более 60 тыс. тестов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Туркменистан, коронавирус
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