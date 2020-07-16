В живущей без эпидемии Туркмении закрыли мечети и остановили поезда

Минздрав Туркмении призвал жителей страны носить на улицах защищающие медицинские маски и не подходить друг к другу ближе чем на метр, но объяснил рекомендацию не угрозой распространения COVID-19, а запыленностью воздуха

Вид на город Ашхабад (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В Туркмении, где, по официальным данным, до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, ввели ограничительные меры, похожие на те, что в других странах использовались именно для борьбы с этой болезнью.

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Одной из них стала остановка междугороднего общественного транспорта. По данным агентства «Туркменавтотранспорт», движение автобусов, выполняющих рейсы между Ашхабадом и другими городами, остановлено на неопределенный срок. В сообщении агентства особо отмечается, что пассажирские перевозки в лечебницы «Aрчман», «Моллакара», «Дашогуз» и «Байрамали» будут продолжаться.

Туркменский железнодорожный оператор Türkmendemirýollary объявил о прекращении движения пассажирских поездов с 16 по 23 июля.