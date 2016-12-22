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Сенатор из США пообещал новые санкции против России в «ближайшие месяцы»
Новые санкции США, 22:29
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Сенатор из США пообещал новые санкции против России в «ближайшие месяцы»
Ограничения, как полагает американский сенатор Боб Коркер, будут одобрены Вашингтоном еще до проведения промежуточных выборов в Штатах в ноябре. В США утверждают, что Москва пытается повлиять на эту кампанию
Боб Коркер (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Американский сенатор-республиканец, председатель комитета сената по внешним делам Боб Коркер заявил журналистам, что он уверен: США одобрят новые санкции против России еще до проведения в Штатах промежуточных выборов в конгресс, это голосование намечено на ноябрь, передает Bloomberg.

Запланированные в конгрессе слушания по поводу возможных антироссийских санкций приведут к принятию соответствующей нормы, считает Коркер. «Я уверен, что что-то будет принято в ближайшие пару месяцев», — добавил он, заметив, что, «если речь идет о выборах, то это [введение санкций], вероятно, должно произойти до первого вторника в ноябре» (6 ноября). Именно на эту дату назначены выборы в конгресс США.

На слушаниях по этому поводу в комитете по внешним делам сената, как пояснил председатель этого органа, парламентарии обсудят возможное влияние США через санкции на различные сектора экономики России, а также попытаются помочь американским властям «подобрать подходы к суверенному долгу и другим областям» российской экономики.​ Остальных деталей об этих обсуждениях Коркер не привел.

На 18 июля вложения России в долговые бумаги США составляли $15 млрд (в начале года этот показатель был более $100 млрд). Свои вложения в госдолг Штатов российские резиденты (к ним может относиться кто угодно, но в основном держателем этого актива является ЦБ), как выяснил РБК, основываясь на данных с сайта американского Минфина, резко сокращают уже второй месяц подряд. Старший экономист Danske Bank Владимир Миклашевский связал подобную тенденцию с санкционными рисками.

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В последний раз Вашингтон вводил санкции против российских бизнесменов, глав госкомпаний и организаций в апреле. Тогда в свой черный список США внесли Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, руководителя «Газпрома» Алексея Миллера, главу ВТБ Андрея Костина и других. Также ограничения коснулись российской промышленной группы «Базовый элемент»​, En+, UC Rusal, «Реновы» и «Рособоронэкспорта». Bloomberg спустя четыре дня после принятия санкций оценил потери богатейших россиян от этих ограничений в $16 млрд.

Промежуточные выборы в США состоятся 6 ноября. На них американцам предстоит полностью переизбрать нижнюю палату конгресса — палату представителей, а также 35 сенаторов из 100. В Штатах продолжают подозревать Москву в том, что она пытается влиять на эту кампанию. Об этом 24 июля, ссылаясь на закрытые данные американского разведывательного сообщества, в частности, заявлял заместитель министра внутренней безопасности США Кристофер Кребс. «Предстоящие промежуточные выборы остаются под потенциальной угрозой от российских киберопераций и операций влияния», — утверждал он. Москва эти обвинения неоднократно отрицала.

С такими данными после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки согласился и глава США Дональд Трамп. 18 июля он объявил, что Москва прекратила вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов. В Вашингтоне за такие заявления Трампа раскритиковали сенаторы. Президент, по их мнению, таким образом дискредитировал информацию, предоставляемую американской разведкой.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Санкции , США Россия
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