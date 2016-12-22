Единороссы объяснили свое отсутствие на голосовании за пенсионную реформу

Пропустившие голосование по правительственному законопроекту о повышении пенсионного возраста единороссы объяснили свое отсутствие больничными, отпусками и командировками

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума на заседании 19 июля, в четверг, приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Всего проголосовали 432 депутата (96%). «Единая Россия», за исключением депутата Натальи Поклонской, проголосовала за законопроект, но несколько депутатов из фракции не присутствовали на заседании.

Командировки и болезни

Депутат Виталий Милонов, не присутствовавший сегодня на заседании, объяснил РБК свое отсутствие давно запланированным отпуском «по уходу за детьми».

«Давным-давно запланировано, 200 лет назад договаривался», — сказал он. Милонов отметил, что он дисциплинированный человек и проголосовал бы, как решила фракция, но у него есть «много вопросов» к законопроекту, которые, как он надеется, разрешатся ко второму чтению.

Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Фетисов не голосовал в первом чтении законопроекта, так как находится в командировке, сказала РБК помощница Фетисова Елена Глазкова.

«Вячеслав Александрович находится в запланированной командировке, она давно была запланирована. К сожалению, ему сегодня не удалось поучаствовать [в заседании Госдумы]», — отметила она.​

Глазкова подчеркнула, что Фетисов будет присутствовать на втором чтении законопроекта осенью. На вопрос о том, как Фетисов проголосовал бы в первом чтении, помощница ответила: «Представления не имею, я за него не буду отвечать. Он мне никаких указаний по этому поводу не давал».

Согласно сайту парламента, Фетисов с 17 по 21 июля находится в рабочей командировке в США, участвует в «мероприятиях, приуроченных к празднованию 50-летия образования организации «Специальная Олимпиада».

Помощник депутата Николая Борцова Александр Старченков сообщил РБК, что Борцов сейчас болеет, поэтому он не присутствовал на заседании. Как парламентарий планировал проголосовать, его помощник ответить не смог.

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков не голосовал на сегодняшнем заседании по законопроекту о пенсионной реформе, так как находится в больнице, сказал РБК помощник Юркова.

«С конца той недели находится в больнице. Думаю, он там надолго», — отметил он. По словам помощника, они лично не обсуждали позицию депутата по пенсионной реформе.

Правительственный сценарий

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об увеличении пенсионного возраста 14 июня, через два дня законопроект был внесен в Госдуму. Правительство предлагает увеличить возраст выхода на пенсию для мужчин на пять лет, а для женщин — на восемь лет. Переходный период пенсионной реформы начнется с 2019 года и продлится до 2028 года для мужчин (десять лет) и до 2034 года для женщин (16 лет). Темп повышения составит плюс один год каждый год.

В конце июня Фонд общественного мнения (ФОМ) сообщил, что 80% россиян не поддерживают пенсионную реформу, для 44% граждан повышение пенсионного возраста стало неожиданным. Социологи ВЦИОМ и Левада-центра фиксировали снижение рейтингов доверия к президенту и правительству. В городах России прошли митинги, организованные профсоюзами, КПРФ, ЛДПР, «Яблоком», «Справедливой Россией», а также сторонниками Алексея Навального.

В четверг за принятие правительственного законопроекта на пленарном заседании Госдумы проголосовали 328 депутатов, против —104, воздержавшихся не было. Против проголосовали КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».