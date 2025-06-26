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Военная операция на Украине ,  
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В США рекомендовали не платить за поиск военных преступлений на Украине

Белый дом рекомендует перестать оплачивать поиск военных преступлений на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Административно-бюджетное управление Белого дома рекомендовало Госдепу США прекратить финансирование программ поиска военных преступлений на Украине, а также в ряде других стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два американских источника, знакомых с ситуацией, а также на внутренние документы правительства США.

По данным агентства, администрация США рекомендовала прекратить финансирование государством почти двух десятков программ, в рамках которых ведется работа по расследованию военных преступлений и привлечению виновных к ответственности по всему миру. В частности речь идет о программах для Мьянмы, Сирии, Украины, Ирака, Непала, Шри-Ланки и Гамбии.

Рекомендация, которую выдало Административно-бюджетное управление (OMB) администрации США - это не окончательное решение о прекращении финансирования программ, у Госдепартамента есть право оспорить позицию Белого дома и представить свои предложения, уточняет Reuters.

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Два американских чиновника в беседе с агентством сказали, что госсекретарь США Марко Рубио вряд ли выступит за сохранение большинства программ. Однако он может пожелать оставить программу помощи, касающуюся вероятных судебных преследований за военные преступления на Украине, говорит один из источников.

США могут закрыть сразу несколько программ, направленных на привлечение к ответственности за военные преступления на Украине, в том числе Global Rights Compliance, которая помогает собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине, таких как сексуальное насилие и пытки, а также Legal Action Network, говорят три источника.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
военные преступления США Украина Белый дом Госдепартамент США финансирование госпрограммы Сирия Мьянма
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