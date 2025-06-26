В ЕС предупредили о «плохом послании» для Украины насчет членства в союзе
Неудача с открытием первого кластера переговоров о членстве Украины в ЕС из-за вето Венгрии станет плохой новостью для Киева, предположила председатель Европарламента Роберта Метсола на брифинге (трансляция шла на ее YouТube-канале).
Вступление Украины в ЕС, отметила Метсола, поддерживают 26 из 27 стран — членов блока, против — только Венгрия. «Я думаю, что худшее послание, которое мы могли бы передать [по результатам заседания Евросовета 28 июня], что Европейский союз в этот очень-очень важный момент отвернется», — сказала она.
По мнению Метсолы, именно такую резолюцию имел в виду украинский президент вечером 26 июня после заседания. Она также отметила, что Европарламент в дальнейшем будет настаивать на открытии первого переговорного блока для Украины.
Переговоры о вступлении в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в шесть блоков (кластеров). Первый из них называется «Основы». В нем содержатся требования подготовить две «дорожные карты», посвященные реформам верховенства права и государственного управления.
ЕС начал переговоры о членстве с Украиной летом прошлого года. Уже в феврале нынешнего польская радиостанция RMF24 сообщила, что Будапешт заблокировал открытие первого кластера. Киев планировал открыть его в апреле, а следующие два — в июне.
Венгрия давно выступает против присоединения Украины к Евросоюзу. «Сначала нам нужно изучить, каковы будут последствия, если мы примем в свои ряды страну в состоянии войны, границы которой на практике неясны», — пояснил венгерский премьер Виктор Орбан. По мнению политика, Украина не готова к вступлению в ЕС, так как часть ее территорий контролирует Россия. Орбан также задался вопросом, как вхождение в союз «такой огромной страны» скажется на ситуации с сельским хозяйством.
Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз, но выступает против ее членства в НАТО. В Кремле пояснили, что ЕС не является военным альянсом.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года