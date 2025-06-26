 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЕС предупредили о «плохом послании» для Украины насчет членства в союзе

В Европарламенте предупредили о плохом сигнале для Украины по членству в ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Блокировка Венгрией первого этапа переговоров о членстве Украины в ЕС станет «худшим посланием» для Киева, заявила глава ЕП. По ее мнению, именно такой сигнал Зеленский получит вечером 26 июня
Роберта Метсола
Роберта Метсола (Фото: Craig Barritt / Getty Images)

Неудача с открытием первого кластера переговоров о членстве Украины в ЕС из-за вето Венгрии станет плохой новостью для Киева, предположила председатель Европарламента Роберта Метсола на брифинге (трансляция шла на ее YouТube-канале).

Вступление Украины в ЕС, отметила Метсола, поддерживают 26 из 27 стран — членов блока, против — только Венгрия. «Я думаю, что худшее послание, которое мы могли бы передать [по результатам заседания Евросовета 28 июня], что Европейский союз в этот очень-очень важный момент отвернется», — сказала она.

По мнению Метсолы, именно такую резолюцию имел в виду украинский президент вечером 26 июня после заседания. Она также отметила, что Европарламент в дальнейшем будет настаивать на открытии первого переговорного блока для Украины.

В Брюсселе заявили о готовности Украины к переговорам о членстве в ЕС
Политика
Марта Кос

Переговоры о вступлении в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в шесть блоков (кластеров). Первый из них называется «Основы». В нем содержатся требования подготовить две «дорожные карты», посвященные реформам верховенства права и государственного управления.

ЕС начал переговоры о членстве с Украиной летом прошлого года. Уже в феврале нынешнего польская радиостанция RMF24 сообщила, что Будапешт заблокировал открытие первого кластера. Киев планировал открыть его в апреле, а следующие два — в июне.

Венгрия давно выступает против присоединения Украины к Евросоюзу. «Сначала нам нужно изучить, каковы будут последствия, если мы примем в свои ряды страну в состоянии войны, границы которой на практике неясны», — пояснил венгерский премьер Виктор Орбан. По мнению политика, Украина не готова к вступлению в ЕС, так как часть ее территорий контролирует Россия. Орбан также задался вопросом, как вхождение в союз «такой огромной страны» скажется на ситуации с сельским хозяйством.

Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз, но выступает против ее членства в НАТО. В Кремле пояснили, что ЕС не является военным альянсом.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Евросоюз Роберта Метсола
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
В Брюсселе заявили о готовности Украины к переговорам о членстве в ЕС
Политика
Кремль указал на совпадение позиций с США по членству Украины в НАТО
Политика
Рютте подтвердил отказ от обсуждения членства Украины в НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 91,66 (+0,6) Инвестиции, 18:39 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 78,21 (+0,02) Инвестиции, 18:39
Медведев рассказал о планах приехать в Курскую область Политика, 19:59
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Румыния анонсировала первый этап переговоров о вступлении Молдавии в ЕС Политика, 19:54
Лукашенко призвал «не отмахиваться» от вопроса с позицией Армении Политика, 19:38
Минобороны Украины объяснило попадание сбитой ракеты в дом в Киеве Политика, 19:35
Новый кроссовер Xiaomi YU7 собрал 200 тыс. заказов за три минуты Авто, 19:33
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
Путин назвал последствия возможной «кражи» российских резервов на Западе Экономика, 19:26
Путин заявил, что конфликт Израиля и Ирана можно «считать в прошлом» Политика, 19:21
МИД предостерег от присоединения к спецтрибуналу Совета Европы и Украины Политика, 19:12
Почему россияне второй раз за XXI век рискуют не войти в топ талантов НХЛ Спорт, 19:12
Почему Европа проиграла Китаю в гонке электромобилей. Сравнение моделей Авто, 19:05
«Зенит» впервые за три года сыграет с клубом из Западной Европы Спорт, 19:05