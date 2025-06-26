Медведев заявил, что зона может быть «буферной, а завтра уже не буферной»
Буферная зона, которая создается военными на границе России и Украаины, может быть «сейчас буферной» а завтра — «уже не буферной». Об этом заявил зампред российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев на заседании Генсовета «Единой России».
«Буферная, не буферная зона. Мы ведь с вами взрослые люди, понимаем, она сейчас буферная, а завтра она уже не буферная», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
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