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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил, что зона может быть «буферной, а завтра уже не буферной»

Медведев: буферная зона на границе России завтра может не быть таковой
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Буферная зона, которая создается военными на границе России и Украаины, может быть «сейчас буферной» а завтра — «уже не буферной». Об этом заявил зампред российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев на заседании Генсовета «Единой России».

«Буферная, не буферная зона. Мы ведь с вами взрослые люди, понимаем, она сейчас буферная, а завтра она уже не буферная», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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Дмитрий Медведев буферная зона Украина Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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