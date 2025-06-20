«Мы хотим стать сильнее». Главные заявления Путина на пленарке ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме проходит пленарное заседание с участием Владимира Путина. Главные заявления президента России — в материале РБК

Владимир Путин (Фото: news_kremlin / Telegram)

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) началось пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Модератором выступает журналист из ОАЭ Надим Котеич. Вместе с российским президентом в сессии участвуют президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

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О состоянии экономики России

«Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим».

По мнению Путина, представление об экономике России как о сырьевой «устарело». «Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим. Благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний, наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной», — сказал он.

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«Несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рос темпами выше среднемировых», — сказал президент. В частности, по его словам, прирост ненефтегазового ВВП в 2023 году составил 7,2%, в 2024 — 4,9%.

Годовая инфляция в России снизилась до 9,6%. По словам президента, ситуация с ростом цен развивается лучше ожиданий, что позволило смягчить денежно-кредитную политику.

Россия достигла рекордного снижения уровня бедности: по итогам прошлого года она составила 7,2%. «В 2000 году уровень бедности составлял 29% в России. В такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 млн человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 млн человек, это 10,5 миллиона человек. Ну, конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы и эту цифру сокращать. Мы так и собираемся делать, до 7% сокращать и далее до 5%», — сказал Путин.

«Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым. Как среди граждан, так и предприятий, банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы».

Об армии и ВПК

«Мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники, образцами вооружения и оборудования, которое на практике, в боевых условиях доказывают свою эффективность».

По его словам, России нужно уходить от «деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте». «Где возможно — добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса в гражданском секторе, наладить выпуск продукции двойного назначения», — добавил Путин.

Россия будет развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, речь идет в том числе о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей «под ключ», заявил Путин.

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