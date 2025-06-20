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ПМЭФ-2025 ,  
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«Мы хотим стать сильнее». Главные заявления Путина на пленарке ПМЭФ-2025

Сюжет
ПМЭФ-2025
На Петербургском международном экономическом форуме проходит пленарное заседание с участием Владимира Путина. Главные заявления президента России — в материале РБК
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: news_kremlin / Telegram)

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) началось пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Модератором выступает журналист из ОАЭ Надим Котеич. Вместе с российским президентом в сессии участвуют президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Содержание:

О состоянии экономики России

  • «Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим».
  • По мнению Путина, представление об экономике России как о сырьевой «устарело». «Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим. Благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний, наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной», — сказал он.

«Мы хотим стать сильнее». Главные заявления Путина на пленарке ПМЭФ-2025
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  • «Несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рос темпами выше среднемировых», — сказал президент. В частности, по его словам, прирост ненефтегазового ВВП в 2023 году составил 7,2%, в 2024 — 4,9%.
  • Годовая инфляция в России снизилась до 9,6%. По словам президента, ситуация с ростом цен развивается лучше ожиданий, что позволило смягчить денежно-кредитную политику.
  • Россия достигла рекордного снижения уровня бедности: по итогам прошлого года она составила 7,2%. «В 2000 году уровень бедности составлял 29% в России. В такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 млн человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 млн человек, это 10,5 миллиона человек. Ну, конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы и эту цифру сокращать. Мы так и собираемся делать, до 7% сокращать и далее до 5%», — сказал Путин.

«Мы хотим стать сильнее». Главные заявления Путина на пленарке ПМЭФ-2025

  • «Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым. Как среди граждан, так и предприятий, банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы».

Об армии и ВПК

  • «Мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники, образцами вооружения и оборудования, которое на практике, в боевых условиях доказывают свою эффективность».
  • По его словам, России нужно уходить от «деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте». «Где возможно — добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса в гражданском секторе, наладить выпуск продукции двойного назначения», — добавил Путин.

«Мы хотим стать сильнее». Главные заявления Путина на пленарке ПМЭФ-2025

  • Россия будет развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, речь идет в том числе о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей «под ключ», заявил Путин.

О бизнесе и инвестициях

  • «Ориентир для национальной модели — чтобы Россия к 2030 году была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учетом обновленных международных методик».
  • Президент России предложил подумать о запуске спецпроектов для извлечения ценных компонентов из отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. «Технологии на этот счет имеются, надо их использовать. Таким образом, бизнес сможет одновременно получить прибыль, помочь ликвидировать накопленный экологический вред и при этом стимулировать развитие отечественной инфраструктуры», — считает он.
  • Конкурентность отраслей должна базироваться на российских технологиях, заявил президент. При этом, по его словам, новые технологические решения необходимо не только разрабатывать, но и оперативно внедрять. В этой связи президент заявил о необходимости подготовки единых требований к процедурам поддержки бизнеса — от регистрации изобретений до серийного выпуска.
  • За 2024 год российские предприниматели зарегистрировали почти 77 тыс. брендов, среди которых товары легкой промышленности, программного обеспечения, бытовой химии и другие. «Это на 12% больше, чем годом ранее. Хороший рост, заметный. И мы будем поддерживать новые российские бренды», — пообещал Путин.

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