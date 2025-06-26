WP: Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО во время его президентства

WP узнала о клятве Трампа, что при нем Россия не нападет на НАТО

Президент России Владимир Путин называл сообщения о планах России напасть на НАТО бредом

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп «поклялся, что Россия не нападет на НАТО», пока он остается у власти, сообщила The Washington Post со ссылкой на трех европейских чиновников.

По их словам, Трамп выступил с таким заявлением в ходе основной сессии саммита НАТО в Гааге, прошедшего с 24 по 25 июня. Также президент положительно отозвался о расходах на оборону.

Очередные президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2028 года, инаугурация избранного лидера состоится в январе 2029-го.

Президент Владимир Путин называл сообщения о планах России напасть на НАТО бредом, в который «пытаются заставить поверить население западноевропейских стран», чтобы удержать «собственное имперское положение и величие».

Цель таких заявлений — «нарисовать монстра» и с помощью него протащить решение НАТО об увеличении расходов до 5% ВВП стран — членов альянса, заявил Кремль.