 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Politico сообщила о критике «подхалимства» и «раболепия» перед Трампом

Politico: в Европе недовольны подхалимством и раболепием перед Трампом
Источники издания заявили, что на саммите НАТО «подхалимство» в адрес Трампа «вышло за разумные рамки». Материал иллюстрирует ситуация с тем, как генсек НАТО Рютте назвал президента «папочкой» — а затем пытался оправдаться

Politico сообщила о критике «подхалимства» и «раболепия» перед Трампом
Video

Некоторые из европейских чиновников возмутились из-за «раболепия» перед американским президентом Дональдом Трампом на саммите НАТО в Нидерландах, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Да, саммит в целом был успешным. Но это подхалимство вышло за все разумные рамки», — отметил один из них, отметив, что это все привело к «неловкости».

Как иллюстрацию издание приводит высказывание генсека НАТО Марка Рютте — он назвал Трампа «папочкой», но потом стал отвергать это.

Рютте назвал Трампа Daddy, когда его попросили прокомментировать высказывание американского лидера про срыв прекращения огня между Израилем и Ираном. Трамп сравнил Израиль и Иран с «двумя детьми на школьном дворе» и сказал, что эти страны «воюют так долго и так упорно, что они не понимают, какого черта они творят».

«Папочке иногда приходится использовать сильные выражения, чтобы остановить это», — сказа Рютте.

Рютте объяснил, почему назвал Трампа папочкой
Политика
Марк Рютте&nbsp;и Дональд Трамп

Когда генсека спросили, были ли его слова, которые он оценил как «лесть и похвала», унизительными и не являются ли они проявлением слабости, Рютте сказал, что не думает так.

Потом генсек вовсе опроверг, что называл Трампа папочкой. Он связал свои слова с тем, что страны-члены НАТО спрашивают, останутся ли США в альянсе, и это «немного похоже на то, как маленький ребенок спрашивает своего папу: «Эй, ты все еще остаешься с семьей?» «Так что в этом смысле я использую слово «папочка», а не то, чтобы я называл президента Трампа папочкой», — сказал Рютте.

Трамп, комментируя фразу генсека, пошутил, что нравится Рютте, а если это не так, вернется и «отшлепает» его.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Марк Рютте НАТО
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
Рютте опроверг, что назвал Трампа «папочкой»
Политика
Рютте объяснил, почему назвал Трампа папочкой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 91,06 (-0,68) Инвестиции, 25 июн, 18:48 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 78,2 (-0,19) Инвестиции, 25 июн, 18:48
Bloomberg узнал, как Каспаров замешан в деле о захвате власти в Африке Политика, 04:45
МАГАТЭ заявило, что не может отследить 400 кг обогащенного Ираном урана Политика, 04:37
Впервые в истории россиянина выбрали в топ-10 драфта НБА Спорт, 04:10
Впервые за 48 лет первым номером драфта НБА стал белый американец Спорт, 04:06
Politico сообщила о критике «подхалимства» и «раболепия» перед Трампом Политика, 04:03
Лидера демократов в сенате США доставили в больницу из спортзала Общество, 03:42
Пятая страна Европы решила отказаться от запрета противопехотных мин Политика, 03:27
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Армении арестовали священника, заподозренного в планах захвата власти Политика, 03:05
Внуково и аэропорт Калуги возобновили работу после атаки БПЛА на Москву Политика, 02:45
В Киеве пытались взорвать военного на месте фиктивного свидания Политика, 02:41
В Сербии задержали шесть человек по подозрению в подготовке госпереворота Политика, 02:25
Рютте опроверг, что назвал Трампа «папочкой» Политика, 02:19
Собянин заявил о падении обломков двух сбитых дронов, атаковавших Москву Политика, 01:44
Стало известно, как погиб от дрона награжденный Путиным студент из Курска Политика, 01:22