Politico сообщила о критике «подхалимства» и «раболепия» перед Трампом
Некоторые из европейских чиновников возмутились из-за «раболепия» перед американским президентом Дональдом Трампом на саммите НАТО в Нидерландах, пишет Politico со ссылкой на источники.
«Да, саммит в целом был успешным. Но это подхалимство вышло за все разумные рамки», — отметил один из них, отметив, что это все привело к «неловкости».
Как иллюстрацию издание приводит высказывание генсека НАТО Марка Рютте — он назвал Трампа «папочкой», но потом стал отвергать это.
Рютте назвал Трампа Daddy, когда его попросили прокомментировать высказывание американского лидера про срыв прекращения огня между Израилем и Ираном. Трамп сравнил Израиль и Иран с «двумя детьми на школьном дворе» и сказал, что эти страны «воюют так долго и так упорно, что они не понимают, какого черта они творят».
«Папочке иногда приходится использовать сильные выражения, чтобы остановить это», — сказа Рютте.
Когда генсека спросили, были ли его слова, которые он оценил как «лесть и похвала», унизительными и не являются ли они проявлением слабости, Рютте сказал, что не думает так.
Потом генсек вовсе опроверг, что называл Трампа папочкой. Он связал свои слова с тем, что страны-члены НАТО спрашивают, останутся ли США в альянсе, и это «немного похоже на то, как маленький ребенок спрашивает своего папу: «Эй, ты все еще остаешься с семьей?» «Так что в этом смысле я использую слово «папочка», а не то, чтобы я называл президента Трампа папочкой», — сказал Рютте.
Трамп, комментируя фразу генсека, пошутил, что нравится Рютте, а если это не так, вернется и «отшлепает» его.
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