Песков назвал внутренним делом Армении заявления о подготовке переворота

Никол Пашинян (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Армении предотвращение попытки государственного переворота в республике, о котором ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент РБК.

«Это внутреннее дело, безусловно, Армении», — ответил Песков на вопрос о реакции Кремля на ситуацию в республике.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия заинтересована в сохранении дружественных отношений с Арменией и в том, чтобы в республике сохранялись законность и спокойствие.

Ранее Пашинян заявил в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена), что в стране была предотвращена попытка госпереворота, организованная «мошенниками». Он назвал этот инцидент «неудавшимся государственным переворотом мошенников», сопроводив пост ссылкой на статью издания Civic.

В публикации говорится, что армянская оппозиция готовила переворот и разработала для этого специальный план. В числе причастных к заговору упоминаются бывшие президенты страны и российские компании.

По словам премьера, издание Civic получило от «надежных источников в оппозиции» документ под названием «Стратегия переворота», состоящий из семи страниц. В нем указана цель — свержение режима Пашиняна и передача власти народу, церкви и другим структурам. По плану реализация должна была начаться 23 июля.