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Война санкций ,  
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Главе психиатрического отделения из Австралии запретили въезд в Россию

МИД запретил въезд 27 гражданам Австралии
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Война санкций
Россия бессрочно запретила въезд 27 гражданам Австралии, «формирующим в этой стране антироссийскую повестку дня», сообщил МИД. В список попали бывшие премьеры, дипломаты и глава психиатрического отделения одной из больниц
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия в ответ на санкции со стороны Австралии бессрочно закрыла въезд для 27 австралийских граждан, «формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», сообщает российский МИД.

В их число вошли бывшие премьер-министры Австралии Джон Говард (1996–2007) и Тони Эбботт (2013–2015), экс-посол в России Роберт Тайсон (2005–2008), бывшие послы страны на Украине Даг Траппетт (2015–2016) и Брюс Эдвардс (2020–2023). Также в список попала директор психиатрического отделения Королевской больницы принца Альфреда Таня Дус. В перечне оказался и австралийский журналист, экс-советник Либеральной партии Пит Шмигель, который сотрудничает с Kyiv Post.

Аналогичный запрет МИД ввел в отношении 36 граждан Новой Зеландии. Среди них мэры нескольких городов, журналисты и чиновники Министерства обороны.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

После начала военной операции на Украине Австралия ввела несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули более 1,2 тыс. российских граждан и компаний. В последний раз санкции против Москвы Канберра вводила 17 мая, осудив использование в ходе конфликта северокорейских баллистических ракет. Москва и Пхеньян неоднократно опровергали информацию о взаимных поставках вооружений.

Под санкции тогда попали, в частности, некоторые российские компании, например ООО «Восточная стивидорная компания», ООО «Марин транс шиппинг», ООО «М Лизинг» и АО «Совфрахт», уточняли в МВД Австралии. Указанные предприятия до этого попали под санкции Европейского союза.

Москва считает вводимые санкции незаконными.

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