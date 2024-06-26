Герой России получил 11 лет колонии за убийство и потерял звание

В ЛНР к 11 годам строгого режима приговорили подполковника Магасумова, его лишили звания Героя России. Офицера обвинили в убийстве девушки в Луганске во время празднования в честь получения звания. Он настаивает на невиновности

Ирек Магасумов (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Военный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 11 годам заключения в колонии строгого режима замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны и Героя России Ирека Магасумова, сообщил его адвокат Константин Елфимов «Коммерсанту».

Магасумова признали виновным по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и хулиганстве (ст. 213 УК). Офицера лишили звания Героя России, но сохранили звание подполковника. Обвинение требовало лишить его всех званий и приговорить к десяти годам по обвинению в убийстве и еще трем — по обвинению в хулиганстве.

Сторона защиты утверждала, что вина Магасумова не доказана, и настаивала на оправдательном приговоре. Сам замкомандира вину не признал. Адвокат уточнил, что обсуждает с ним обжалование приговора.

РБК обратился за комментарием к адвокату Константину Елфимову.

Звание Героя России Магасумов получил от президента России Владимира Путина 2 августа прошлого года. Убийство, за которое осудили офицера, произошло 11 августа того же года в Луганске. По версии следствия, Магасумов отмечал получение звания вместе с капитанами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем.

Позже к ним присоединились две девушки, одна из которых попросила дать ей пострелять из пистолета. Она дважды выстрелила в сквере около заведения, третий выстрел пришелся ей в грудь. Депутат Госдумы Александр Хинштейн писал, что Магасумов находится в СИЗО с августа 2023-го.

Телеграм-канал Mash в сентябре прошлого года писал, что, по версии следствия, Магасумов в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в девушку. При этом явку с повинной по делу об убийстве написал Яськевич, но позже отказался от показаний. По версии защиты Магасумова, Яськевич, убирая оружие, случайно спустил курок и попал в девушку. СК назначил по делу 12 экспертиз.

В январе 2024-го один из авдокатов Магасумова рассказал «Ъ», что в деле была возможность заменить обвинение в убийстве на более мягкое — статью о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Однако вместо этого к статье об убийстве добавилось обвинение в хулиганстве. Как считает следствие, офицер после убийства вступил в конфликт с другими военнослужащими, младшими по званию, и те были вынуждены отдать ему свою «Ниву» для поездки в часть.

В основу окончательного обвинения легли показания второй девушки, которая, как утверждает защита, не могла адекватно оценивать ситуацию, поскольку была нетрезва. Именно она заявила об убийстве подруги Магасумовым. Он утверждал, что его вовсе не было в сквере во время инцидента.