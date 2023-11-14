СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России, обвиняемого в убийстве

Владимир Путин и Ирек Магасумов (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Следователи назначили 12 экспертиз по делу Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве, сообщил «РИА Новости» его адвокат Алексей Сандалов.

«По делу назначены 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические», — сказал юрист, добавив, что ранее следователи уже назначили три экспертизы.

По словам адвоката, предполагается исследовать на предмет следов пороха одежду, в которой были Магасумов и его сослуживец. Кроме того, специалисты должны установить вменяемость обвиняемого и свидетелей.

Президент России Владимир Путин лично вручил Магасумову медаль «Золотая Звезда» Героя России 2 августа. Телеграм-канал Mash 29 сентября сообщил, что военнослужащего задержали в Луганске по подозрению в убийстве 18-летней девушки. По данным телеграм-канала, в середине августа он вместе со старшим лейтенантом Павлом Яськевичем познакомился в баре с двумя девушками, которые попросили дать им пострелять из пистолета.

Как пишет Mash, по версии следствия, Магасумов в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в девушку. При этом явку с повинной по делу об убийстве написал Яськевич. По версии защиты Магасумова, Яськевич, убирая оружие, случайно спустил курок и попал в девушку.

Магасумов проходит службу в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в Кемеровской области. Губернатор региона Сергей Цивилев 29 сентября рассказал, что попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина взять дело Магасумова под личный контроль.

В тот же день депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что Магасумов с августа находится в СИЗО. По мнению депутата, в деле военнослужащего «есть масса вопросов, заставляющих усомниться в причастности офицера к случайному убийству».