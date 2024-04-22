Полиция завела уголовное дело после избиения Героя России в Подмосковье

Фото: Никита Попов / РБК

Полиция возбудила уголовное дело о побоях после того, как в деревне Вырубово Ленинского городского округа Подмосковья тракторист избил местного жителя. Об этом сообщило управление МВД по Московской области.

В полицию обратился пострадавший — житель деревни Вырубово 1955 года рождения. Подозреваемого в избиении задержали, им оказался житель Москвы 2001 года рождения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о побоях (ст. 116 Уголовного кодекса, максимальное наказание — два года лишения свободы). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением жителя Подмосковья. По данным СК, в соцсетях появилась информация, что в деревне Вырубово «мигранты из Средней Азии» переехали на тракторе, а после избили местного жителя, которому присвоено звание Героя России.

17 апреля Герой России, бывший командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2», 69-летний инженер Евгений Черняев, который живет в Вырубово, рассказал «Комсомольской правде», что его избили рабочие, задействованные в незаконном строительстве. Когда Черняев фотографировал, как рабочие выбрасывают на поле строительный мусор, водитель трактора вышел из машины и стал ему угрожать, а затем напал.

По словам Черняева, рабочий повалил его на землю и пытался бить головой об асфальт. «Пока он возил меня по асфальту, разодрал кожу во многих местах. Я весь в крови сел в машину и поехал в травмпункт», — рассказал инженер.