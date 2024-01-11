Обвиняемому в убийстве Герою России добавили новую статью

Девушка получила пулевое ранение вскоре после награждения Ирека Магасумова медалью «Золотая звезда», подполковника обвиняют в убийстве и хулиганстве. Ответственность пытался взять его подчиненный, но позже отказался от показаний

Герою России подполковнику Иреку Магасумову, подозреваемому в убийстве 18-летней девушки в Луганске, предъявили обвинение в хулиганстве, пишет «Коммерсантъ».

Убийство произошло 11 августа прошлого года. Магасумов отмечал в луганском баре свое награждение медалью «Золотая звезда» Героя России, которое прошло в Кремле. В баре он с подчиненными познакомился двумя местными девушками. После закрытия заведения одна из них попросила новых знакомых дать ей пострелять из пистолета, для этого они перешли в сквер. Девушка сделала два выстрела по бутылкам под руководством Магасумова, а третий пришелся ей в грудь.

Один из адвокатов Магасумова рассказал газете, что в ходе расследования рассматривалась возможность заменить подозреваемому статью об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) на менее тяжкую, о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Однако в деле не только осталась ст. 105, но появилась новая — хулиганство (ст. 213 УК). Магасумов, как считает следствие, после убийства вступил в конфликт с другими военнослужащими, младшими по званию, и те были вынуждены отдать ему свою «Ниву» для поездки в часть.

В основу окончательного обвинения легли показания второй девушки, которая, как утверждает защита, не могла адекватно оценивать ситуацию, поскольку была нетрезва. Именно она заявила об убийстве подруги Магасумовым. Он утверждал, что его вовсе не было в сквере во время инцидента. Его подчиненный, Павел Яськевич, сначала говорил, что это он случайно застрелил девушку, но потом отказался от своих показаний.

Жена Магасумова Анна в октябре говорила «Татар-Информ», что оружие принадлежало Яськевичу. С ее слов, после того как девушка попросила пострелять, пистолет вернули владельцу. «Паша сидел на лавочке, девочка сидела перед ним, он достал магазин из пистолета, увидел, что он пустой, и нажал курок. То есть он не проверил, есть ли в патроннике патрон», — рассказывала она, также отмечая, что ее муж в тот момент был в другом месте. Однако следствие, как писал «Коммерсантъ», посчитало, что у Магасумова возник «спонтанный умысел» на убийство девушки, после того как он «в грубой форме» высказал претензию по поводу ее поведения.

Магасумов был задержан в августе, затем его поместили в СИЗО. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попросил главу СК Александра Бастрыкина взять расследование под личный контроль (Магасумов проходил службу в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в Кемеровской области). По этому делу назначено 12 экспертиз.