Минздрав США продавил отмену возрастных ограничений для смены пола

Организация по защите здоровья трансгендеров приняла спорное решение под давлением со стороны администрации США, пишет NYT. Некоторые эксперты выражали недоумение мотивами и целесообразностью таких мер

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Чиновники из Минздрава США оказали давление на Всемирную профессиональную ассоциацию по здоровью трансгендеров (WPATH), чтобы те убрали возрастные ограничения для проведения операций в подростковом возрасте из руководящих документов, пишет New York Times, изучив судебные документы.

Речь идет о подчиненных помощника министра здравоохранения Минздрава и социальных служб Рэйчел Левин, которая сама является женщиной-трансгендером.

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее в России. Прошлым летом в России приняли закон о запрете смены пола. Исключением стали только вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний. Именно на эти вмешательства предстоит получать разрешения врачебных комиссий в указанных организациях. Распространенность нарушений формирования пола — один случай на 20 тыс. новорожденных, рассказала РБК доктор медицинских наук, детский эндокринолог Мария Карева. Дети с этой патологией рождаются с неправильным строением наружных половых органов, что затрудняет медикам интерпретацию паспортного пола. Вопрос возрастных ограничений при проведении трансгендерной терапии и операций является предметом дискуссий по всему миру.

В проекте рекомендаций Всемирной профессиональной ассоциации по здоровью трансгендеров, опубликованном в конце 2021 года, минимальный возраст для проведения операции предложили снизить до 14 лет для гормонального лечения, до 15 лет для мастэктомии, до 16 лет для увеличения груди или операций на лице и до 17 лет для операций на половых органах или гистерэктомии. Однако в финальном варианте документа возрастные ограничения упомянуты не были, что вызвало обеспокоенность внутри самой организации и среди внешних экспертов.

New York Times обнаружила в юридических документах упоминания того, как сотрудники Левин связывались с группой по разработке руководящих принципов, высказывали обеспокоенность их позицией и пытались повлиять на их решения. «Она и администрация [президента Джо] Байдена обеспокоены тем, что упоминание возраста в документе только ухудшит ситуацию. Она попросила нас убрать их», — сказано в одном из писем.

Некоторые члены ассоциации, следует из других документов, выражали беспокойство решением организации. Один из них отмечал, что комиссия должна руководствоваться наукой и экспертным консенсусом, а не состоянием законов, а также делился недоумением: «Мне нужен кто-то, кто объяснит мне, как устранение возрастных ограничений поможет в борьбе с консервативной антитранс-программой».

В руководстве ассоциации заверили NYT, что политические силы не могут оказать влияние на разработку принципов.