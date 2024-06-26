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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля на ЗАЭС

ЗАЭС сообщила об уничтожении поста радиационного контроля ударом ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Радиационный фон не превышает естественных значений, подчеркнули в ЗАЭС. Контроль за уровнем радиации ведется на 18 постах по периметру станции
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram

На Запорожской атомной станции (ЗАЭС) полностью уничтожен пост радиационного контроля в результате удара украинских войск, сообщила в телеграм-канале пресс-служба станции.

Специалисты станции выполнили «ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки», уровень радиации не превышает естественных фоновых значений.

Контроль за уровнем радиации ведется непрерывно и автономно на 18 постах станции, расположенных по периметру АЭС, в трех локальных центрах управления, санитарно-защитной зоне, на центральных щитах радиационного контроля и в лаборатории внешнего радиационного контроля.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе и третья по величине в мире.

ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам и атакам беспилотников. Украина и Россия выдвигают встречные обвинения.

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О предыдущей атаке руководство ЗАЭС сообщало 22 июня. Тогда удар был нанесен по подстанции «Радуга» в Энергодаре, из-за чего оказалось нарушено функционирование инфраструктурных объектов на ЗАЭС: без электроснабжения оказались транспортный цех, типография и управление производственно-технической комплектацией.

В начале июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции «нарушены все столпы ядерной безопасности». Он указывал на то, что атаки на станцию продолжаются. При этом он утверждал, что МАГАТЭ не может определить, кто обстреливает станцию из-за недостатка информации.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Запорожская область Запорожская АЭС радиационный контроль Украина
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