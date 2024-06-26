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Преследование Ассанжа ,  
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Ассанж признал себя виновным в шпионаже в рамках сделки со следствием

Джуллиан Ассанж признал себя виновным в шпионаже в рамках сделки со следствием
Сюжет
Преследование Ассанжа
Ассанж был освобожден под залог из британской тюрьмы 24 июня. В США его обвиняют в шпионаже из-за публикации служебных документов о войнах в Афганистане и Ираке в 2010–2011 годах. На суде он признал вину по единственному пункту
Джуллиан Ассанж
Джуллиан Ассанж (Фото: Tolga Akmen / London News Pictures via ZUMA / Global Look Press)

Основатель WikiLeaks Джуллиан Ассанж, выступающий в американском федеральном окружном суде на острове Сайпан (Северные Марианские острова), признал вину по единственному обвинению в нарушении закона о шпионаже, передает The Washington Post (WP).

Британская The Guardian также пишет, что судья несколько раз проверял, что никто не пытался подкупить, запугать или заставить Ассанжа признать себя виновным. Он каждый раз говорил нет.

По данным издания, в рамках сделки суд обязал Ассанжа приказать WikiLeaks уничтожить компрометирующую США информацию.

После признания Ассанжа сервис Wikileaks сообщил, что тот отправится в Австралию через три часа. «Он (Ассанж. — РБК) должен улететь в столицу Австралии Канберру через два часа 58 минут», — говорится в сообщении сервиса в Х.

Спустя час с начала слушания судья сообщила, что принимает следку Ассанжа с американским правительством, он признан виновным. 

Северные Марианские острова — административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением). Окружной суд Северных Марианских островов является одним из 94 судов первой инстанции в США, которые рассматривают гражданские и уголовные дела.

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Джулиан&nbsp;Ассанж

Ассанж был освобожден под залог из британской тюрьмы 24 июня. В США его обвиняют в шпионаже из-за публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010–2011 годах. По этим обвинениям ему грозило до 175 лет заключения, он не признавал вину.

После освобождения жена основателя WikiLeaks Стелла Ассанж рассказала, что тот заключил сделку с американскими властями, в рамках которой должен будет признать вину по одному из 18 пунктов обвинения.

CBS News писал, что прокуроры Минюста США рекомендовали приговорить Ассанжа к тюремному заключению на 62 месяца (пять лет и два месяца). Однако ему должны зачесть срок, проведенный в британской тюрьме строгого режима Белмарш (около пяти лет). По словам Стеллы Ассанж, ее муж станет «свободным человеком» только после того, как решение вынесет суд на острове Сайпан.

Ассанж с 2012 по 2019 год жил в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда страна лишила основателя WikiLeaks права на политическое убежище, его арестовала британская полиция. После этого журналиста поместили в тюрьму. Местный суд разрешил передать его США в апреле 2022 года, но защита подала апелляцию и экстрадицию отложили.

В мае 2024 года Высокий суд Лондона встал на сторону Ассанжа и разрешил ему обжаловать экстрадицию. На нескольких последних судебных заседаниях журналист не присутствовал из-за проблем со здоровьем. 

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Ассанж Джулиан

основатель WikiLeaks
3 июля 1971 года
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