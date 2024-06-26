В Думу внесли законопроект о лишении мандатов за поездки за границу
Депутаты от «Единой России» Олег Морозов, Виктор Пинский, Василий Пискарев и сенатор Вячеслав Тимченко внесли в Госдуму законопроект, обязывающий парламентариев согласовывать частные выезды за рубеж в порядке, определяемом советом палаты. В случае нарушения этого требования их полномочия могут быть прекращены, сообщают «Коммерсантъ» и «Ведомости».
Поправки вносятся в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы. В ст. 4 (досрочное прекращение полномочий) добавляется новый пункт о том, что по инициативе совета соответствующей палаты полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены решением палаты в случае выезда парламентария из России без согласования. Процедура согласования выезда с советом палаты прописывается в ст. 6 закона.
Свою инициативу авторы объяснили «возникновением новых угроз безопасности» России в условиях проведения спецоперации и санкционного давления Запада, а также «значительной активизацией деструктивной деятельности иностранных спецслужб недружественных государств». «Необходимо учитывать, что против ряда депутатов и сенаторов в государствах, которые подпадают под юрисдикцию МУС или сотрудничают с ним, возбуждены уголовные дела», — говорится в пояснительной записке.
В настоящее время для депутатов и сенаторов действует уведомительный порядок информирования о выезде за границу, напомнил в разговоре с «Ведомостями» депутат и один из авторов инициативы Олег Морозов. «В том, что депутаты ездят за границу, нет ничего плохого. Но сейчас из-за ситуации в мире частная проблема может превратиться в проблему страны. Мы знаем случаи, когда по отношению к депутатам в официально разрешенных поездках в дружественных странах пытались применить меры воздействия вплоть до ареста и вывоза», — отметил он.
Как отмечают «Ведомости», законопроектом вносится и еще одна поправка: если раньше полномочия депутата могли быть досрочно прекращены по инициативе фракции или комитета в случае неисполнения им обязанностей в течение 30 дней, то теперь отмечается, что инициировать процедуру может и комиссия, в которой состоит депутат.
«Коммерсантъ» еще в январе 2023 года писал, что Дума внесла в свой регламент поправку, согласно которой рядовые депутаты обязаны уведомлять о не связанных с работой заграничных поездках комиссию по мандатным вопросам, а члены совета палаты, главы комитетов и комиссий — спикера Думы.
Тогда вопрос начали обсуждать из-за резонансного видео из Мексики, на котором депутат курской облдумы Максим Васильев наливает в стакан пиво и поздравляет всех с Новым годом. На тот момент курский губернатор Роман Старовойт заявил, что «очень зол» из-за поведения Васильева. Последний назвал критику в свой адрес «раздутой» и заявил, что его частное видео было адресовано близким, а в публичный доступ его выложил «представитель Западной Украины». Впоследствии Васильев сложил полномочия.
В мае 2024-го президент Владимир Путин также издал указ о том, что депутаты и сенаторы, планирующие выезд за границу, должны уведомить об этом письменно ФСБ и СВР. В документе отмечается, что исключением станут должностные лица, подлежащие государственной охране, а также те, выезд которых из России определяется иными решениями президента.
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