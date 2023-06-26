Лавров рассказал о предложении Лукашенко Путину из-за ЧВК «Вагнер»

Лукашенко выступил за то, чтобы «избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву», рассказал глава МИДа Сергей Лавров

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Утром 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с российским лидером Владимиром Путиным и предложил ему посодействовать в разрешении ситуации с ЧВК «Вагнер» и основателем компании Евгением Пригожиным мирным путем. Об этом рассказал глава МИДа Сергей Лавров, передает RT.

В ходе телефонного разговора с Путиным Лукашенко выступил за разрешение ситуации миром, а также за то, чтобы «избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву», сказал Лавров.

«Предложение [Лукашенко] было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен», — добавил министр.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю бойцов частной военной компании и пообещал ответить на это. Минобороны назвало это заявление провокацией, а ФСБ возбудила против Пригожина дело по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет).

Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа, сообщил о блокировке силами ЧВК «Вагнер» Ростова-на-Дону и заявил о контроле над военными объектами в городе.

В тот же день глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о начале «оперативно-боевых мероприятий», а губернатор Липецкой области Игорь Артамонов — о движении техники ЧВК «Вагнер» по региону. Движение по трассе М-4 «Дон» (Москва — Новороссийск) начали перекрывать, в Москве, Подмосковье и Воронежской области объявляли режим контртеррористической операции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, они достигли договоренностей «с гарантиями безопасности», и бизнесмен развернул колонны ЧВК «Вагнер», сообщив, что те вернутся в тыловые лагеря. В Кремле после этого заявили, что дело против Пригожина будет прекращено, а сам он сможет уехать в Белоруссию. Силы ЧВК «Вагнер» покинули Ростов-на-Дону в ночь на 25 июня. Источники «Коммерсанта», «РИА Новости» и «Интерфакса» 26 июня сообщили, что дело против Пригожина еще не прекращено.