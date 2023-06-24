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Кремль опроверг обсуждение перестановок в Минобороны с Пригожиным

Кремль: Кадровые перестановки в Минобороны с Пригожиным не обсуждались
Кадровые перестановки в Минобороны - это исключительно прерогатива президента, подчеркнул Песков

Кадровые перестановки в Министерстве обороны во время переговоров с Пригожиным не обсуждались, сообщил Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Эти вопросы входят в исключительную прерогативу и компетентность верховного главнокомандующего в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Поэтому эти темы вряд ли могли обсуждаться в упомянутых контактах», — сказал он.

Переговоры с лидером ЧВК «Вагнер» вел лидер Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба белорусского президента. «На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов «ЧВК Вагнер», — говорилось в сообщении.

После анонса договоренностей с «Вагнером» с белорусской стороны, Пригожин подтвердил, что колонны ЧВК, двигавшиеся в центральной России в сторону Москвы, развернуты, а бойцы компании уходят в полевые лагеря.

ЧВК «Вагнер» блокировала Ростов-на-Дону и окружила штаб Южного военного округа утром 24 июня. В телеграм-канале GreyZone утром также появилось видео переговоров Пригожина с замминистра обороны генералом-полковником Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.

На кадрах Пригожин сидел между ними и вел переговоры о том, чтобы «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. «Пока их не будет, мы находимся здесь. Блокируем город Ростов и идем в Москву», — говорил он.

Накануне против Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело о воруженном мятеже. Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, назвал действия основателя ЧВК предательством и пообещал жесткий ответ.

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