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В Госдуме назвали, кого коснется наказание по закону о русофобии

Вице-спикер Думы Яровая: начата проработка норм по ответственности за русофобию
Целью закона об уголовной ответственности за русофобию станут должностные лица, причем защищены окажутся не только россияне, но и соотечественники, заявила Яровая. Власти США и Британии не раз отвергали обвинения в русофобии
Фото: Alexander Aksakov / Getty Images
Фото: Alexander Aksakov / Getty Images

Госдума начала проработку «правовых норм, правовых решений» для введения уголовной ответственности за русофобию, первые результаты представят в ближайшее время, заявила «Известиям» вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Депутаты планируют, что защищать от русофобии будут не только граждан России, но и соотечественников. Яровая считает нарушением прав по национальному признаку ограничения в использовании русского языка, снятие показа театральных постановок, отказ в медицинской помощи и трудоустройстве и др. Как правило, считает она, русофобию проявляют чиновники, а потому ответственность должна лечь на них.

«Граждане этих стран находятся под гнетом насаждаемой им русофобии. Должностные лица насаждают человеконенавистническую идеологию и предлагают на территории своих стран действовать неправомерно и преступно, массово дискриминировать в правах россиян и соотечественников», — настаивает Яровая.

С предложением о введении ответственности за русофобию выступил в начале мая замглавы Минюста России Андрей Логинов. Он призвал закрепить это понятие в законодательстве и сформировать механизм предупреждения враждебной к России информации.

Он обосновал необходимость законодательных изменений рассказом об избиении в Нидерландах шестилетнего мальчика. Информацию о случае в нидерландском городе Рейсвейк распространил телеграм-канал Shot, после чего ее перепечатали некоторые российские СМИ. Однако в полиции Нидерландов опровергли данные, что подобный случай происходил в Рейсвейке.

США, Великобритания, Украина и другие страны отвергали обвинения в распространении или поддержке русофобии. Американский Госдепартамент назвал эти утверждения «лживым нарративом», который применяют для оправдания «агрессивных действий». Кроме того, в марте британский постпред при ООН Фергус Экерсли обратился к российской делегации на русском языке.

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«Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России», — сказал Экерсли.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ирина Яровая Госдума русофобия
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