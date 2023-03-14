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Представитель Британии в ООН по-русски заявил об отсутствии русофобии

Представитель Британии в ООН по-русски сказал, что британцы не русофобы

Представитель Британии в ООН по-русски заявил об отсутствии русофобии
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Представитель Великобритании в ООН Фергус Экерсли заговорил на русском языке на заседании Совета Безопасности организации, заявляя, что британцы не русофобы.

«Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России», — сказал он по-русски. Продолжив на английском, он добавил, что британская сторона не желает «краха» России и хочет, чтобы она была преуспевающей страной.

На том же заседании представитель России Василий Небензя заявил, что на Украине «свирепствует» русофобия, а западные страны, по мнению дипломата, «тоже недалеко ушли и начали запрещать все русское». «Мы это все прекрасно видим и объясняем исключительно тщательно скрываемой вами ненавистью к нашей стране, нашему языку, религии и культуре. И никаким осуждением нашей спецоперации царящий в ваших странах русофобский беспредел не объяснить», — заявил Небензя.

Заседание СБ ООН проходило по просьбе России.

После начала военной операции на Украине российские власти неоднократно заявляли о росте русофобии на Западе. Омбудсмен Татьяна Москалькова в конце февраля предложила «стимулировать общественный международный трибунал», который будет фиксировать «факты русофобии».

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