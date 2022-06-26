G7 запустит конкурента китайского проекта «Один пояс, один путь»

Партнерство стран G7 по развитию глобальной инфраструктуры будет реализовывать «революционные проекты» в развивающихся странах. США направят на проект $200 млрд; общие инвестиции стран «Семерки» составят $600 млрд до 2027 года

Лидеры G7 на саммите в замке Эльмау в Баварии, Германия (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Страны «Группы семи» (G7, объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) запускают партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям (Partnership for Global Infrastructure, PGII), сообщил Белый дом. Как пишет Reuters, оно должно стать конкурентом китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Партнерство будет реализовывать «революционные проекты», которые должны будут устранить пробелы в инфраструктуре развивающихся стран, укреплять глобальную экономику и цепочки поставок, а также продвигать интересы национальной безопасности США. Официально о его запуске объявят на саммите G7, который проходит в замке Эльмау на юге Баварии с 26 по 28 июня.

В Белом доме заявили, что США в течение следующих пяти лет выделят $200 млрд на финансирование необходимой инфраструктуры в развивающихся странах в рамках проекта. Средства планируют привлечь за счет грантов, федерального финансирования и частных инвестиций. Всего, как ожидается, страны G7 направят на инициативу $600 млрд до 2027 года.

PGII сосредоточится на четырех приоритетных задачах:

борьба с изменениями климата;

развитие цифровой инфраструктуры;

продвижение гендерного равенства и справедливости;

развитие и модернизация систем здравоохранения.

Байден представит несколько конкретных проектов на саммите вместе с лидерами Великобритании, Японии, Канады и стран ЕС. Как пишет Reuters, французский президент Эмманюэль Макрон к ним не присоединится, поскольку ранее он поддержал китайскую программу «Один пояс, один путь». В 2019 году агентство Xinhua сообщало, что Макрон пообещал содействовать сопряжению инициативы КНР с выдвинутой ЕС стратегией взаимосвязанности Европы и Азии, а также продвигать «зеленое» развитие «Пояса и пути».

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Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Один пояс, один путь» в сентябре 2013 года. Проект направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки. По планам Китая будет создан самый протяженный в мире экономический коридор, который охватит 4,4 млрд человек. По состоянию на декабрь 2021 года 138 стран и 31 международная организация подписали документы о сотрудничестве с Китаем. Москва поддерживает Пекин в развитии проекта.

Reuters со ссылкой на чиновников в Белом доме пишет, что инициатива Си Цзиньпина принесла «мало осязаемой выгоды» многим развивающимся странам. По их словам, в рамках проекта главные рабочие места достаются сотрудникам из КНР, в то же время, утверждают они, растут случаи принудительного труда.