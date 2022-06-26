Шольц заявил об обеспокоенности G7 ситуацией в мировой экономике

Лидеры стран «Семерки» на саммите отметили рост инфляции, нарушение цепочек поставок и другие текущие проблемы. Канцлер ФРГ обсудил с президентом США Джо Байденом меры по поддержке экономики, а также ситуацию на Украине

Олаф Шольц и Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Всех лидеров стран «Группы семи» беспокоит глобальный кризис на фоне роста инфляции и замедления экономического роста, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после посвященной мировой экономике сессии в рамках саммита G7.

«Все члены [G7] озабочены кризисом, с которым мы столкнулись: снижение темпов роста в некоторых странах, растущая инфляция, нехватка сырья, нарушенные цепочки поставок — это серьезные трудности», — сказал глава германского правительства (цитата по Reuters).

Агентство со ссылкой на представителя Белого дома пишет, что Шольц обсудил с президентом США Джо Байденом необходимость поддерживать развитие экономики в странах мира. Кроме того, канцлер и американский лидер выразили готовность продолжать военную помощь Киеву и поговорили о способах смягчить урон для мировой продовольственной и энергетической безопасности из-за военных действий на Украине.

По данным чиновника, подробной дискуссии о предельных ценах на российскую нефть, об обсуждении которых странами G7 накануне писало агентство Reuters, Шольц с Байденом не вели.

В сообщении в Twitter Шольц подчеркнул, что G7 «остаются едины» и это «четкий сигнал» президенту России Владимиру Путину. К записи он прикрепил совместное фото с президентом США Джо Байденом, подписав, что рад видеть его в Германии, где с 26 по 28 июня и проходит саммит. Президент США на встрече перед саммитом заявил главе правительства ФРГ, что расчеты Путина на раскол в «Большой семерке» и НАТО не оправдались.