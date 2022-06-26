Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Грузовое судно с россиянами на борту загорелось у берегов Японии Общество, 07:13
Синоптик допустила температурный рекорд в Москве 27 июня Общество, 06:41
Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу пешеходов в Нью-Йорке Общество, 06:17
Bloomberg узнал о подготовке ФРГ населения и бизнеса к «трудным временам» Политика, 05:53
Компании Франции призвали «немедленно» сократить потребление энергии Политика, 05:02
Премьер Бельгии заявил об «эффекте домино» из-за проблем с газом в ФРГ Экономика, 04:56
Джонсон заявил об уверенности в сохранении поста до середины 2030-х годов Политика, 04:20
Times узнал о планах Джонсона организовать визит Зеленского в Британию Политика, 03:48
Посол ЛНР в России сообщил, что на «Азоте» могут оставаться сотни мирных Политика, 02:41
МИД Польши раскритиковал снятие ее флага с мемориала в Катыни Политика, 02:33
Фетисов назвал неблагодарным сравнения Кучерова с Овечкиным Спорт, 02:00
Reuters узнал об обсуждении G7 введения предельных цен на нефть из России Экономика, 01:44
ВОЗ не сочла вспышку оспы обезьян ЧС международного значения Общество, 01:22
Песков опроверг данные о проведении Путиным экстренного совещания Политика, 00:56

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Bloomberg узнал о подготовке ФРГ населения и бизнеса к «трудным временам»

Из-за уменьшения поставок газа Россией и роста цен на энергоносители счета за газ могут вырасти в три раза. Компании готовятся сократить или вовсе остановить производство, что нанесет ущерб экономике и сократит число рабочих мест

Германия готовит граждан страны и бизнес к «трудным временам» из-за сокращения Россией поставок газа, пишет Bloomberg.

Глава Федерального сетевого агентства по электричеству (BNetzA) Клаус Мюллер предупредил, что домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, и призвал граждан экономить энергию и деньги.

Агентство приводит данные Бундесбанка, согласно которым в случае, если поставки газа из России прекратятся, экономика Германии сократится более чем на 3% в 2023 году. Bloomberg отмечает, что это будет худший спад, не считая рецессии, вызванной пандемией COVID-19 и глобального финансового кризиса.

Компании Франции призвали «немедленно» сократить потребление энергии
Политика
Фото:Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Перспектива мрачная. Производственные заказы на заводах упали в последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится», — отмечает издание.

Немецкие компании готовятся сокращать потребление энергии. Так, из-за роста стоимости газа производство может сократить BASF, а BMW может перейти с производства электроэнергии на собственных электростанциях к ее закупке.

Глава немецкого подразделения швейцарской фармацевтической компании Roche Holding Хаген Пфуднер предположил, что при необходимости часть производства можно было бы перевести с газа на нефть, но подчеркнул, что это снизило бы эффективность в пять раз.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Пришли мне это АСАП. Заранее СПС»: фразы — враги эффективной переписки
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Конец щедрой эпохи: почему бигтехи начали сокращать штат
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Конкурент торгует на маркетплейсе под вашим товарным знаком. Что делать
Инструкции
Pro
Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock И роботам, и людям: как написать работающий SEO-оптимизированный текст
Инструкции

Как пишет Bloomberg, сокращение производства или даже в отдельных случаях его закрытие ускорит уменьшение числа рабочих мест и «нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны».

В Германии не исключили, что Россия перекроет газ
Политика
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

«Газпром» сократил поставки газа в Европу в середине июня. В качестве причины компания называла поздний возврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, а также технические неисправности двигателей. Позже перекачка газа была сокращена еще больше из-за остановки еще одной турбины.

На этом фоне компании-импортеры газа в Европу стали сообщать о сокращении получаемых ими объемов.

Министр экономики Германии Роберт Хабек не исключил, что Россия и вовсе прекратит поставки газа после плановой двухнедельной остановки «Северного потока» в июле для техобслуживания.

Во Франции три энергетические компании — Engie, EDF и TotalEnergie — в субботу призвали граждан и бизнес «немедленно» ограничить потребление электроэнергии, газа и нефтепродуктов.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Германия поставки газа

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Премьер Бельгии заявил об «эффекте домино» из-за проблем с газом в ФРГ
Экономика
Шольц назвал бессмысленными опасения о перекрытии газа Россией
Политика
В ФРГ предупредили об остановке некоторых отраслей из-за нехватки газа
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter