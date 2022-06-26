Bloomberg узнал о подготовке ФРГ населения и бизнеса к «трудным временам»

Из-за уменьшения поставок газа Россией и роста цен на энергоносители счета за газ могут вырасти в три раза. Компании готовятся сократить или вовсе остановить производство, что нанесет ущерб экономике и сократит число рабочих мест

Германия готовит граждан страны и бизнес к «трудным временам» из-за сокращения Россией поставок газа, пишет Bloomberg.

Глава Федерального сетевого агентства по электричеству (BNetzA) Клаус Мюллер предупредил, что домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, и призвал граждан экономить энергию и деньги.

Агентство приводит данные Бундесбанка, согласно которым в случае, если поставки газа из России прекратятся, экономика Германии сократится более чем на 3% в 2023 году. Bloomberg отмечает, что это будет худший спад, не считая рецессии, вызванной пандемией COVID-19 и глобального финансового кризиса.

«Перспектива мрачная. Производственные заказы на заводах упали в последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится», — отмечает издание.

Немецкие компании готовятся сокращать потребление энергии. Так, из-за роста стоимости газа производство может сократить BASF, а BMW может перейти с производства электроэнергии на собственных электростанциях к ее закупке.

Глава немецкого подразделения швейцарской фармацевтической компании Roche Holding Хаген Пфуднер предположил, что при необходимости часть производства можно было бы перевести с газа на нефть, но подчеркнул, что это снизило бы эффективность в пять раз.

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Как пишет Bloomberg, сокращение производства или даже в отдельных случаях его закрытие ускорит уменьшение числа рабочих мест и «нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны».

«Газпром» сократил поставки газа в Европу в середине июня. В качестве причины компания называла поздний возврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, а также технические неисправности двигателей. Позже перекачка газа была сокращена еще больше из-за остановки еще одной турбины.

На этом фоне компании-импортеры газа в Европу стали сообщать о сокращении получаемых ими объемов.

Министр экономики Германии Роберт Хабек не исключил, что Россия и вовсе прекратит поставки газа после плановой двухнедельной остановки «Северного потока» в июле для техобслуживания.

Во Франции три энергетические компании — Engie, EDF и TotalEnergie — в субботу призвали граждан и бизнес «немедленно» ограничить потребление электроэнергии, газа и нефтепродуктов.