Bloomberg узнал о подготовке ФРГ населения и бизнеса к «трудным временам»
Германия готовит граждан страны и бизнес к «трудным временам» из-за сокращения Россией поставок газа, пишет Bloomberg.
Глава Федерального сетевого агентства по электричеству (BNetzA) Клаус Мюллер предупредил, что домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, и призвал граждан экономить энергию и деньги.
Агентство приводит данные Бундесбанка, согласно которым в случае, если поставки газа из России прекратятся, экономика Германии сократится более чем на 3% в 2023 году. Bloomberg отмечает, что это будет худший спад, не считая рецессии, вызванной пандемией COVID-19 и глобального финансового кризиса.
«Перспектива мрачная. Производственные заказы на заводах упали в последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится», — отмечает издание.
Немецкие компании готовятся сокращать потребление энергии. Так, из-за роста стоимости газа производство может сократить BASF, а BMW может перейти с производства электроэнергии на собственных электростанциях к ее закупке.
Глава немецкого подразделения швейцарской фармацевтической компании Roche Holding Хаген Пфуднер предположил, что при необходимости часть производства можно было бы перевести с газа на нефть, но подчеркнул, что это снизило бы эффективность в пять раз.
Как пишет Bloomberg, сокращение производства или даже в отдельных случаях его закрытие ускорит уменьшение числа рабочих мест и «нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны».
«Газпром» сократил поставки газа в Европу в середине июня. В качестве причины компания называла поздний возврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, а также технические неисправности двигателей. Позже перекачка газа была сокращена еще больше из-за остановки еще одной турбины.
На этом фоне компании-импортеры газа в Европу стали сообщать о сокращении получаемых ими объемов.
Министр экономики Германии Роберт Хабек не исключил, что Россия и вовсе прекратит поставки газа после плановой двухнедельной остановки «Северного потока» в июле для техобслуживания.
Во Франции три энергетические компании — Engie, EDF и TotalEnergie — в субботу призвали граждан и бизнес «немедленно» ограничить потребление электроэнергии, газа и нефтепродуктов.